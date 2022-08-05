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Болгарія на невизначений час зупиняє видачу туристичних віз росіянам

Болгарія на невизначений час зупиняє видачу туристичних віз росіянам

Київ • УНН

 • 175371 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Консульська служба Болгарії на невизначений термін призупинила прийом документів від росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості. Про це повідомляє Асоціація туроператорів росії, пише УНН.

Цитата

“Консульська служба Болгарії на невизначений термін зупиняє прийом документів на туристичні візи та візи для власників нерухомості. Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме пауза у візовому процесі – невідомо”, – йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що причиною такого кроку є оголошення в п'ятницю персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в росії.

Додамо

Як писав УНН, посольство Латвії в росії призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін.

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