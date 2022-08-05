Болгарія на невизначений час зупиняє видачу туристичних віз росіянам
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Консульська служба Болгарії на невизначений термін призупинила прийом документів від росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості. Про це повідомляє Асоціація туроператорів росії, пише УНН.
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“Консульська служба Болгарії на невизначений термін зупиняє прийом документів на туристичні візи та візи для власників нерухомості. Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме пауза у візовому процесі – невідомо”, – йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що причиною такого кроку є оголошення в п'ятницю персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в росії.
Додамо
Як писав УНН, посольство Латвії в росії призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін.