Болгарія на невизначений час зупиняє видачу туристичних віз росіянам

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“Консульська служба Болгарії на невизначений термін зупиняє прийом документів на туристичні візи та візи для власників нерухомості. Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме пауза у візовому процесі – невідомо”, – йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що причиною такого кроку є оголошення в п'ятницю персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в росії.

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Як писав УНН, посольство Латвії в росії призупинило видачу віз росіянам на невизначений термін.