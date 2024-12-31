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Болгария готова оказать газовую поддержку Молдове в случае прекращения поставок из рф

Болгария готова оказать газовую поддержку Молдове в случае прекращения поставок из рф

Киев  •  УНН

 • 11505 просмотра

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Болгария предлагает Молдове доступ к СПГ и помощь через «Булгаргаз» в случае прекращения поставок российского газа с 1 января. Страны уже подписали документ о реагировании на кризис.

Болгария готова оказать помощь Молдове, если россия прекратит поставки газа с 1 января, заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов, отвечая на вопрос Болгарского национального радио, сообщает УНН

Министр энергетики Болгарии напомнил, что около месяца назад между двумя странами был подписан документ о реагировании на кризис:

«Мы находимся в постоянном контакте с министром энергетики Молдовы, поэтому они также полагаются на нас. Мы готовы поддержать их. Мы готовы поддержать их, обеспечив доступ к СПГ, а также через государственного поставщика «Булгаргаз», как только они попросят о помощи».

«Газпромбанк» попал в санкционный список США из-за войны России против Украины. Впрочем, как сказал Малинов, до 20 марта следующего года разрешено отступление от санкций для платежей за транзит природного газа по «Турецкому потоку» через Болгарию. 

Однако он не ответил на вопрос, может ли транзит через болгарскую территорию прекратиться 21 марта, если к тому времени не будет найден способ оплатить транзитные платежи.

Напомним 

Российская энергетическая компания «газпром» заявила, что с 1 января прекратит поставки в Молдову из-за задолженности страны.  

Премьер Молдовы заявил о непризнании долга перед «Газпромом». Страна диверсифицировала источники газа и рассматривает обращение в международный арбитраж.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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