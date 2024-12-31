Болгарія готова надати газову підтримку Молдові у разі припинення поставок з рф
Київ • УНН
Болгарія пропонує Молдові доступ до СПГ та допомогу через "Булгаргаз" у випадку припинення постачання російського газу з 1 січня. Країни вже підписали документ про реагування на кризу.
Болгарія готова надати допомогу Молдові, якщо росія припинить постачання газу з 1 січня, заявив міністр енергетики Болгарії Владімір Малінов, відповідаючи на запитання Болгарського національного радіо, повідомляє УНН.
Міністр енергетики Болгарії нагадав, що близько місяця тому між двома країнами був підписаний документ про реагування на кризу:
"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром енергетики Молдови, тому вони також покладаються на нас. Ми готові підтримати їх. Ми готові підтримати їх, забезпечивши доступ до СПГ, а також через державного постачальника "Булгаргаз", як тільки вони попросять про допомогу".
"Газпромбанк" потрапив до санкційного списку США через війну росії проти України. Втім, як сказав Малінов, до 20 березня наступного року дозволено відступ від санкцій для платежів за транзит природного газу по "Турецькому потоку" через Болгарію.
Однак він не відповів на запитання, чи може транзит через болгарську територію припинитися 21 березня, якщо до того часу не буде знайдено спосіб сплатити транзитні платежі.
Нагадаємо
Російська енергетична компанія "газпром" заявила, що з 1 січня припинить постачання до Молдови через заборгованість країни.
Прем'єр Молдови заявив про невизнання боргу перед "газпромом". Країна диверсифікувала джерела газу та розглядає звернення до міжнародного арбітражу.