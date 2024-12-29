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Премʼєр міністр Молдови заявив, що країна не визнає жодного боргу перед "газпромом"

Премʼєр міністр Молдови заявив, що країна не визнає жодного боргу перед "газпромом"

Київ • УНН

 • 22436 перегляди

Прем'єр Молдови заявив про невизнання боргу перед "газпромом", який планує припинити постачання газу з 2025 року. Країна диверсифікувала джерела газу та розглядає звернення до міжнародного арбітражу.

Молдова вже диверсифікувала джерела постачання газу й готова захистити своїх громадян. Уряд також розглядає можливість звернення до міжнародного арбітражу для захисту національних інтересів та отримання компенсації за дії росії.

Про це повідомив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан, пише УНН.

Деталі

Сьогодні "Газпром" повідомив свою підконтрольну дочірню компанію "Молдовагаз" про припинення постачання природного газу з 1 січня 2025 року, 08:00 за московським часом, посилаючись на "систематичне невиконання "Молдовагазом" своїх платіжних зобов'язань. Це рішення вкотре підтверджує намір Кремля залишити жителів Придністровського регіону без світла і тепла посеред зими. росія використовує енергетику як політичну зброю, перетворюючи населення Придністровського регіону, який вона контролює через свою незаконно розміщену армію, на заручників

- написав премʼєр Молдови.

Дорін Речан засудив таку "репресивну тактику" і повторює, що не визнає жодного нібито боргу, який був визнаний недійсним міжнародним аудитом. 

Республіка Молдова диверсифікувала джерела постачання газу, щоб зменшити залежність від єдиного постачальника для правого берега. Наша країна готова впоратися з будь-якою ситуацією, що виникне в результаті рішення кремля. Ми продовжимо забезпечувати постачання газу з інших джерел і захищати вразливих споживачів

- додав він

Уряд Молдови уважно розгляне правові шляхи, зокрема можливість звернення до міжнародного арбітражу, щоб захистити національні інтереси та отримати компенсацію за рішення Кремля, які завдають економічної шкоди та впливають на безпеку громадян країни.

Нагадаємо 

Російська енергетична компанія "газпром" припинить постачання до Молдови через заборгованість країни.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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