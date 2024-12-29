Премʼєр міністр Молдови заявив, що країна не визнає жодного боргу перед "газпромом"

Молдова вже диверсифікувала джерела постачання газу й готова захистити своїх громадян. Уряд також розглядає можливість звернення до міжнародного арбітражу для захисту національних інтересів та отримання компенсації за дії росії.

Про це повідомив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан, пише УНН.

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Сьогодні "Газпром" повідомив свою підконтрольну дочірню компанію "Молдовагаз" про припинення постачання природного газу з 1 січня 2025 року, 08:00 за московським часом, посилаючись на "систематичне невиконання "Молдовагазом" своїх платіжних зобов'язань. Це рішення вкотре підтверджує намір Кремля залишити жителів Придністровського регіону без світла і тепла посеред зими. росія використовує енергетику як політичну зброю, перетворюючи населення Придністровського регіону, який вона контролює через свою незаконно розміщену армію, на заручників