Премьер-министр Молдовы заявил, что страна не признает ни одного долга перед «Газпромом»

Молдова уже диверсифицировала источники поставок газа и готова защитить своих граждан. Правительство также рассматривает возможность обращения в международный арбитраж для защиты национальных интересов и получения компенсации за действия России.

Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, пишет УНН.

Детали

Сегодня «Газпром» уведомил свою подконтрольную дочернюю компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок природного газа с 1 января 2025 года, 08:00 по московскому времени, ссылаясь на «систематическое невыполнение „Молдовагазом“ своих платежных обязательств. Это решение в очередной раз подтверждает намерение Кремля оставить жителей Приднестровского региона без света и тепла посреди зимы. россия использует энергетику как политическое оружие, превращая население Приднестровского региона, который она контролирует через свою незаконно размещенную армию, в заложников - написал премьер Молдовы.

Дорин Речан осудил такую «репрессивную тактику» и повторяет, что не признает ни одного якобы долга, который был признан недействительным международным аудитом.

Республика Молдова диверсифицировала источники поставок газа, чтобы уменьшить зависимость от единственного поставщика для правого берега. Наша страна готова справиться с любой ситуацией, которая возникнет в результате решения кремля. Мы продолжим обеспечивать поставки газа из других источников и защищать уязвимых потребителей - добавил он

Правительство Молдовы внимательно рассмотрит правовые пути, в частности возможность обращения в международный арбитраж, чтобы защитить национальные интересы и получить компенсацию за решения Кремля, которые наносят экономический ущерб и влияют на безопасность граждан страны.

Напомним

Российская энергетическая компания «газпром» прекратит поставки в Молдову из-за задолженности страны.