Болгария позволит российскому "Лукойлу" экспортировать продукцию, несмотря на запрет ЕС

Детали

По оценкам правительства в Софии, соглашение между Болгарией и компанией «Лукойл», принадлежащей россии, даст дополнительно 350 миллионов евро в бюджет Болгарии.

«С 1 января 2023 года «Лукойл» переведет всю добычу, доходы и налоги к уплате в Болгарию, а не, как это было раньше, в Нидерланды или Швейцарию», - заявил вице- премьер Болгарии Христо Алексиев после переговоров с менеджерами российской нефтяной компании.

Соглашение также выгодно Лукойлу, что позволит его болгарскому предприятию частично избежать будущего эмбарго ЕС большинства российских нефтепродуктов.

Единый нефтеперерабатывающий завод Болгарии является основным источником бензина и дизельного топлива, продаваемых на болгарском рынке, но половина производства идет на экспорт.

Добавим

В июне ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря и других продуктов нефтепереработки из россии.

Болгария получила освобождение от эмбарго и может продолжать импорт сырой нефти и нефтепродуктов морским транспортом до конца 2024 года. Однако она не может экспортировать нефтепродукты, производимые из российской нефти в Болгарию.