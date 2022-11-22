Болгарія дозволить російському "Лукойлу" експортувати продукцію, незважаючи на заборону ЄС

Деталі

За оцінками уряду в Софії, угода між Болгарією та компанією «Лукойл», що належить росії, дасть додатково 350 мільйонів євро до бюджету Болгарії.

«З 1 січня 2023 року «Лукойл» переведе весь видобуток, доходи та податки до сплати до Болгарії, а не, як це було раніше, до Нідерландів чи Швейцарії», - заявив віце-прем'єр Болгарії Христо Алексієв, після переговорів із менеджерами російської нафтової компанії.

Угода також вигідна Лукойлу, що дозволить його болгарському підприємству частково уникнути майбутнього ембарго ЄС більшості російських нафтопродуктів.

Єдиний нафтопереробний завод Болгарії є основним джерелом бензину та дизельного палива, що продаються на болгарському ринку, але половина виробництва йде на експорт.

Додамо

У червні ЄС заборонив купівлю, імпорт чи передачу російської сирої нафти з 5 грудня та інших продуктів нафтопереробки із росії.

Болгарія отримала звільнення від ембарго та може продовжувати імпорт сирої нафти та нафтопродуктів морським транспортом до кінця 2024 року. Однак вона не може експортувати нафтопродукти, виготовлені з російської нафти до Болгарії.