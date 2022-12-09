Болгария аннулировала 12 "золотых паспортов"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Болгария аннулировала 12 золотых паспортов, вопрос по еще пяти находятся в стадии рассмотрения, сообщил министр юстиции Крум Зарьков после закрытого заседания в Брюсселе в четверг, пишет Euractiv, информирует УНН.
Детали
Министр пояснил Болгарскому телеграфному агентству, что Болгария выдала чуть более 120 таких паспортов для инвестиций. Спорная программа была недавно отложена из-за критики со стороны Европейской комиссии и нескольких нарушений, выявленных при предоставлении гражданства богатым инвесторам из третьих стран.
В настоящее время Государственное агентство национальной безопасности страны (SANS) проверяет каждый из выданных паспортов, но информации о том, у кого аннулировали паспорт и почему, не поступало.
Летом 2021 года исполняющий обязанности министра юстиции Янаки Стойлов передал в SANS ряд документов по золотым паспортам. В начале этого года Надежда Йорданова, его преемница в правительстве Кирилла Петкова, пояснила, что SANS выявило пять случаев серьезных нарушений при получении болгарского гражданства и расследование продолжается. Стойлов сообщил в SANS о 47 подозрительных случаях.
«Министерство юстиции продемонстрировало, что когда приходят достаточно четкие данные, мы без колебаний направляем предложение президенту об аннулировании гражданства», — прокомментировал Зарьков в четверг.
Напомним
ЕС намерен подать в суд на Мальту из-за ее программы, которая позволяет богатым иностранцам покупать мальтийское гражданство и гражданство ЕС за дорогую плату.