Болгария аннулировала 12 "золотых паспортов"

Детали

Министр пояснил Болгарскому телеграфному агентству, что Болгария выдала чуть более 120 таких паспортов для инвестиций. Спорная программа была недавно отложена из-за критики со стороны Европейской комиссии и нескольких нарушений, выявленных при предоставлении гражданства богатым инвесторам из третьих стран.

В настоящее время Государственное агентство национальной безопасности страны (SANS) проверяет каждый из выданных паспортов, но информации о том, у кого аннулировали паспорт и почему, не поступало.

Летом 2021 года исполняющий обязанности министра юстиции Янаки Стойлов передал в SANS ряд документов по золотым паспортам. В начале этого года Надежда Йорданова, его преемница в правительстве Кирилла Петкова, пояснила, что SANS выявило пять случаев серьезных нарушений при получении болгарского гражданства и расследование продолжается. Стойлов сообщил в SANS о 47 подозрительных случаях.

«Министерство юстиции продемонстрировало, что когда приходят достаточно четкие данные, мы без колебаний направляем предложение президенту об аннулировании гражданства», — прокомментировал Зарьков в четверг.

Напомним

ЕС намерен подать в суд на Мальту из-за ее программы, которая позволяет богатым иностранцам покупать мальтийское гражданство и гражданство ЕС за дорогую плату.