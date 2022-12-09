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Болгарія анулювала 12 "золотих паспортів"

Болгарія анулювала 12 "золотих паспортів"

Київ • УНН

 • 614502 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Болгарія анулювала 12 золотих паспортів, питання щодо ще п'яти перебувають у стадії розгляду, повідомив міністр юстиції Крум Зарьков після закритого засідання у Брюсселі у четвер, пише Euractiv, інформує УНН.

Деталі

Міністр пояснив Болгарській телеграфній агенції, що Болгарія видала трохи більше ніж 120 таких паспортів для інвестицій. Спірна програма була нещодавно відкладена через критику з боку Європейської комісії та кілька порушень, виявлених при наданні громадянства багатим інвесторам з третіх країн.

Наразі Державне агентство національної безпеки країни (SANS) перевіряє кожен із виданих паспортів, але інформації про те, у кого анулювали паспорт і чому, не надходило.

Влітку 2021 року виконуючий обов'язки міністра юстиції Янакі Стойлов передав до SANS низку документів щодо золотих паспортів. На початку цього року Надія Йорданова, його наступниця в уряді Кирила Петкова, пояснила, що SANS виявило п'ять випадків серйозних порушень при отриманні болгарського громадянства, і розслідування продовжується. Стойлов повідомив у SANS про 47 підозрілих випадків.

«Міністерство юстиції продемонструвало, що коли надходять досить чіткі дані, ми без вагань направляємо пропозицію президенту про анулювання громадянства», — прокоментував Зарьков у четвер.

Нагадаємо

ЄС має намір подати до суду на Мальту через її програму, яка дозволяє багатим іноземцям купувати мальтійське громадянство та громадянство ЄС за дорогу плату.

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