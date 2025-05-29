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Более половины защитников "Азовстали" удалось вернуть из плена, среди них 455 "азовцев" - Юсов

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Из "Азовстали" эвакуировали около 2500 защитников, 1279 уже дома, среди них 455 бойцов "Азова". Это хорошая статистика по сравнению с другими подразделениями, отметил Юсов.

Более половины защитников "Азовстали" удалось вернуть из плена, среди них 455 "азовцев" - Юсов

С момента выхода гарнизона "Азовстали" удалось вернуть домой 1279 бойцов из примерно 2500. Среди них 455 бойцов полка "Азов", рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет УНН.

Если говорить языком цифр, то в общей сложности около 2 500 защитников были выведены или эвакуированы из "Азовстали". По состоянию на сегодня 1279 из них уже возвращены из плена. То есть из российского плена освобождено более половины гарнизона "Азовстали". Среди них освобождены 455 бойцов "Азова

- отметил Юсов.

Представитель ГУР также подчеркнул, что это хорошая статистика по сравнению со многими другими подразделениями.

"Что касается статистики, по сравнению с другими подразделениями, то это хорошая цифра, хотя я и понимаю, что статистика не заменяет для конкретных семей их родственников. Но это показатель работы, которая продолжается на данный момент", - пояснил Юсов.

Юсов также обратил внимание, что во время последнего обмена в формате "1000 на 1000" были возвращены домой представители 46 подразделений, из которых до того не удавалось вытащить из плена никого.

"То, что во время этого обмена удалось вернуть из российского плена представителей 46 подразделений, из которых раньше никто не попадал на обмен – это колоссальный результат. Это не только спасенные жизни и статистика, это невероятно важная информация о местах пребывания, условиях содержания и личных историях пленных, которые еще содержатся", - подчеркнул представитель ГУР.

Дополнение

Командир корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко заявил, что в последнем обмене пленными по формуле "1000 на 1000" не было ни одного бойца 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов".

Он подчеркнул, что причина этого не в нежелании россии отдавать азовцев, а в необходимости пересмотреть тактику обмена, предложив агрессору новые более важные "лоты".

Павел Зинченко

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