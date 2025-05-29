Понад половину захисників "Азовсталі" вдалося повернути з полону, серед них 455 "азовців" - Юсов

З моменту виходу гарнізону "Азовсталі" вдалося повернути додому 1279 бійців з приблизно 2500. Серед них 455 бійців полку "Азов", розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише УНН.

Якщо говорити мовою цифр, то загалом близько 2 500 захисників були виведені або евакуйовані з "Азовсталі". Станом на сьогодні 1279 з них вже повернуто з полону. Тобто з російського полону звільнено більше половини гарнізону "Азовсталі". Серед них звільнено 455 бійців "Азову - зазначив Юсов.

Представник ГУР також наголосив, що це хороша статистика у порівнянні з багатьма іншими підрозділами.

"Щодо статистики, порівняно з іншими підрозділами, то це добра цифра, хоч я і розумію, що статистика не заміняє для конкретних родин їхніх родичів. Але це показник роботи, яка триває на цей час", - пояснив Юсов.

Юсов також звернув увагу, що під час останнього обміну у форматі "1000 на 1000" було повернуто додому представників 46 підрозділів, з яких до того не вдавалося витягнути з полону нікого.

"Те, що під час цього обміну вдалося повернути з російського полону представників 46 підрозділів з яких раніше ніхто не потрапляв на обмін – це колосальний результат. Це не тільки врятовані життя і статистика, це неймовірно важлива інформація про місця перебування, умови утримання та особисті історії полонених, які ще утримуються", - підкреслив представник ГУР.

Доповнення

Командир корпусу "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко заявив, що в останньому обміні полоненими за формулою "1000 на 1000" не було жодного бійця 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов".

Він підкреслив, що причина цього не у небажанні росії віддавати азовців, а в необхідності переглянути тактику обміну, запропонувавши агресору нові важливіші "лоти".