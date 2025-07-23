Более половины боев - на двух направлениях: Генштаб показал карту
Киев • УНН
Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений, из которых более половины пришлись на Покровское и Лиманское направления. Враг нанес 1 ракетный и 167 авиационных ударов, применил 3579 дронов-камикадзе.
Более половины из 167 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 23 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 167 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5686 обстрелов, в том числе 39 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3579 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и два средства РЭБ противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак захватнических войск. Также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 293 обстрела, три из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Западного.
На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеские атаки. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки.
На Сиверском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районе Григоровки.
На Краматорском направлении одно боестолкновение произошло вблизи Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дылеевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецьке, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новоукраинка, Звирове, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил семь тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага за сутки: почти тысяча солдат, 3 танка, 42 артсистемы23.07.25, 07:12 • 4084 просмотра