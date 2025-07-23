Более половины боев - на двух направлениях: Генштаб показал карту

Более половины из 167 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 23 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 167 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5686 обстрелов, в том числе 39 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3579 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и два средства РЭБ противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак захватнических войск. Также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 293 обстрела, три из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Западного.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеские атаки. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки.

На Сиверском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районе Григоровки.

На Краматорском направлении одно боестолкновение произошло вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дылеевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецьке, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новоукраинка, Звирове, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил семь тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага за сутки: почти тысяча солдат, 3 танка, 42 артсистемы