Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"

Налоговиков необходимо привлекать к ответственности за сознательное затягивание проверки деятельности банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат в АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Контекст

Национальный банк принял решение о лишении "Конкорда" лицензии 1 августа 2023 года. После этого, в соответствии с процедурой ликвидации банка, был назначен ликвидатор от Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Кроме того, ГНС начала налоговую проверку.

Первая проверка длилась три месяца, и по ее результатам был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен. Однако, по словам совладелицы банка "Конкорд" Елены Соседки, к этому акту "по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн". С таким актом проверки не согласился ликвидатор банка и подал свои возражения к документу. После чего была назначена дополнительная проверка, которая до сих пор продолжается.

"Относительно максимальной продолжительности проверки, стоит отметить, что пункт 78.1.8 Налогового кодекса Украины предусматривает, что если банк находится в процессе ликвидации, налоговая проверка может проводиться по решению контролирующего органа без ограничения во времени, пока не будет завершена процедура ликвидации. Однако, это не означает, что проверка может длиться неоправданно долго, ведь существует принцип разумности сроков", - отметил Касьяненко.

В то же время, по словам юриста, за сознательное затягивание проверки налоговиков необходимо привлекать к ответственности.

"Если будет доказано, что должностные лица налоговых органов сознательно затягивают проведение проверки, это может быть квалифицировано как злоупотребление служебным положением. Согласно Уголовному кодексу Украины, такое злоупотребление может быть основанием для уголовной ответственности по статье 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Также, возможны последствия в виде административной ответственности, предусмотренной статьей 166-11 КУоАП (нарушение порядка проведения проверки субъектов хозяйствования).

Напомним

Причиной решения НБУ о лишении лицензии "Конкорда" было якобы систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Хотя, как позже выяснилось, мискодингом (подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети, обычно связанная с операциями игорного бизнеса) в Украине занимаются даже государственные банки, в частности "Укргазбанк". Однако ему за это нарушение НБУ выписал лишь 60 млн грн штрафа. Как и Ощадбанку, Sense Bank, ПУМБ и многим другим за прошлый год. Они получили тоже штрафы до 10 млн грн.

Но "Конкорд", который за время своей работы не имел никаких замечаний со стороны международных платежных систем Mastercard и Visa, был лишен банковской лицензии. И это при том, что за 8 месяцев до решения НБУ об отзыве его банковской лицензии банк отключил эквайринг и продолжал быть прибыльным, что свидетельствовало о том, что он не зависел от мискодинга - это не было основной частью его доходов. Акционеры "Конкорда" считают такое решение регулятора несправедливым.

Они обратились в суд о незаконности действий НБУ, и первая судебная инстанция стала на их сторону. В частности, Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что даже несмотря на решение суда о незаконной ликвидации банковского учреждения, на рынок его вернуть невозможно.