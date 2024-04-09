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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 17:38  •  6829 просмотра

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83 работника СМИ погибли во время российско-украинской войны с 2014 по 2024 год, из них 76 - с начала полномасштабного вторжения, сообщает глава Института массовой информации.

В Украине во время российско-украинской войны, с 2014 до 2024 года погибли 83 медийщика. Об этом рассказала руководитель отдела мониторинга свободы слова Института массовой информации (ИМИ) Екатерина Дячук во время открытия кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение", передает УНН.

"Это число озвучивается сегодня впервые. 83 - это количество убитых медийщиков за 10 лет российско-украинской войны, то есть с начала 2014 года", - отметила Дячук.

В течение 2014-2015 годов погибло семь журналистов. Трое из них погибли во время выполнения журналистского задания, четверо - как участники боевых действий. Все они погибли в Донецкой и Луганской областях.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения погибло 76 медийщиков, 10 из них - во время выполнения профессиональной деятельности. 66 - как участники боевых действий или в результате российских обстрелов или пыток.

Екатерина также рассказала, что все случаи преступлений против журналистов и медиа в Украине верифицированы Институтом массовой информации. За два года и месяц полномасштабной войны ИМИ зафиксировал 575 преступлений против журналистов и медиа в Украине.

"В последние годы именно российская агрессия является главным вызовом для украинского журналистского сообщества и иностранных журналистов, которые приезжают освещать события", - добавила она.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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