Сырский приказал провести проверку по материалам, опубликованным "Слідство.Інфо" относительно повестки для журналиста

"По материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", мной определена задача командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку". Об этом сообщает Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал армии Александр Сырский, передает УНН.

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский отреагировал на ситуацию, связанную с повесткой журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ.

В начале своего обращения генерал Сырский выразил уважение и признание важности роли журналистов в противодействии российской агрессии и защиты информационного пространства. Он также подчеркнул вклад профессиональных медийщиков в борьбу и отметил, что их деятельность является чрезвычайно важной для будущей победы Украины.

Прежде всего, выражаем уважение и признание важности вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками, в том числе и в информационном пространстве. Военнослужащие искренне благодарны работникам медиа, которые сейчас помогают защищать информационное пространство Украины и мира от российской пропаганды. Их вклад в будущую Победу Украины - беспрецедентный - заявил Александр Сырский.

Генерал отметил, что руководство Вооруженных Сил Украины уважает профессиональную деятельность журналистов, которая охраняется законодательством страны. Он осудил любые случаи нарушений, даже со стороны военных должностных лиц, и отметил проведение служебной проверки в связи с опубликованными материалами.

По материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", мною определена задача командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения. - проинформировал Александр Сырский.

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