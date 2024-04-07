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Сырский приказал провести проверку по материалам, опубликованным "Слідство.Інфо" относительно повестки для журналиста
На основании материалов, обнародованных "Слідство. інфо", Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Александр Сырский назначил служебную проверку командующему Сухопутных войск по ситуации, связанной с повесткой журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ.
рф распространяет дезинформацию о запрете эвакуации из Харькова на фоне запланированного наступления
рф ложно утверждает, что Украина запрещает жителям Харькова эвакуироваться перед потенциальным российским нападением.
Оккупанты атакуют: на Харьковщине и Днепропетровщине зафиксированы российские БпЛА
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) были замечены в разных регионах Украины, о чем сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
российские войска продвинулись вперед в Бердичах и возле Вербового - DeepState
По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Бердичах и под Вербовым.
российский БпЛА нанес удар по частному дому в Харькове
Вражеский беспилотник нанес удар по жилому дому в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Протесты в Израиле: люди требуют отставки Нетаньяху, досрочных выборов и освобождения заложников
Тысячи протестующих вышли на улицы израильских городов, требуя отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, досрочных выборов и освобождения израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа во время продолжающихся военных операций.
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали движение групп БпЛА с Херсонщины через Днепропетровскую область в северном направлении
Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении нескольких групп беспилотников, которые движутся из Херсонской области через Днепропетровскую в северном направлении.
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове в Украине произошел взрыв.
Массовый протест в Венгрии: Десятки тысяч людей требуют отставки Орбана
Десятки тысяч людей протестовали против правительства Виктора Орбана в Будапеште во главе с адвокатом Петером Мадяром, который начал политическое движение, направленное на смену власти.
Нападение на работников ТЦК: в Киеве мужчина ударил по голове и угрожал ножом
В Киеве мужчина по имени Молдерф Тимофей Аркадьевич напал на сотрудников ТЦК, ударив одного из них по голове, а другого пытался ударить ножом.