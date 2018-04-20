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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 50 человек пострадали в результате аварии на вокзале Зальцбурга

Киев • УНН

 • 8723 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В пятницу утром в результате аварии с поездами на главном вокзале австрийского Зальцбурга пострадали 54 человека. Об этом сообщает Salzburger Nachrichten, передает УНН.

Более 50 человек пострадали в результате аварии на вокзале Зальцбурга

Авария произошла во время того, как присоединялись вагоны к ночному поезду Цюрих – Вена. Локомотив с вагонами наехал на поезд.

Большинство пассажиров во время ударов спали. По предварительной информации, в основном люди получили травмы в результате падения. У некоторых из них травмы лица.

Сначала сообщалось о 20 пострадавших, однако после число возросло к 54. Всего в поезде было около 240 пассажиров.

На месте работают медики, некоторых пострадавших госпитализировали. Правохранители выясняют, что стало причиной аварии - несчастный случай или же техническая неполадка.

Как сообщал УНН, возле аэропорта Ирландии произошла авария самолета, в результате чего погибли двое людей.

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