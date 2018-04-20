Понад 50 людей постраждали в результаті аварії на вокзалі Зальцбурга
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У п'ятницю вранці в результаті аварії з поїздами на головному вокзалі австрійського Зальцбурга постраждали 54 людини. Про це повідомляє Salzburger Nachrichten, передає УНН.
Аварія сталася під час того, як приєднувалися вагони до нічного поїзду Цюріх - Відень. Локомотив з вагонами наїхав на поїзд.
Більшість пасажирів під час ударів спали. За попередньою інформацією, в основному люди отримали травми в результаті падіння. У деяких з них травми обличчя.
Спочатку повідомлялося про 20 постраждалих, проте потім кількість зросла до 54. Усього в поїзді було близько 240 пасажирів.
На місці працюють медики, деяких постраждалих госпіталізували. Правоохоронці з'ясовують, що стало причиною аварії - нещасний випадок або ж технічна несправність.
Як повідомляв УНН, біля аеропорту Ірландії сталася аварія літака, у результаті чого загинуло двоє людей.