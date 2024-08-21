Более 5 часов армия россии осуществляла обстрел города Дружба в Сумской области

Ракетами, дронами-камикадзе, а также из артиллерии ссс рф атаковала город в Сумской области. Сообщается о ранении человека и повреждении зданий.

Передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Город Дружба на Сумщине утром 21 августа, в течение 5 часов обстреливали захватчики. Председатель Дружбовской общины Евгений Харитонов отметил следующее о последствиях действий сс рф:

Сначала были дроны, 13 или 14 штук, потом артобстрел, потом 2 ракеты.

От артобстрела ранения получила женщина.

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Повреждены три частных дома и предприятие. Две ракеты ударили возле здания бывшего городского совета.

Напомним,

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