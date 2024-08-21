Более 5 часов армия россии осуществляла обстрел города Дружба в Сумской области
Киев • УНН
Армия РФ атаковала Дружбу ракетами, дронами и артиллерией. Ранена женщина, повреждены три частных дома, предприятие и здание бывшего горсовета.
Ракетами, дронами-камикадзе, а также из артиллерии ссс рф атаковала город в Сумской области. Сообщается о ранении человека и повреждении зданий.
Передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Город Дружба на Сумщине утром 21 августа, в течение 5 часов обстреливали захватчики. Председатель Дружбовской общины Евгений Харитонов отметил следующее о последствиях действий сс рф:
Сначала были дроны, 13 или 14 штук, потом артобстрел, потом 2 ракеты.
От артобстрела ранения получила женщина.
Перші хвилини після вчорашнього ворожого обстрілу Костянтинівки: у поліції оприлюднили відео21 августа 2024, 13:31 • 11754 просмотра
Повреждены три частных дома и предприятие. Две ракеты ударили возле здания бывшего городского совета.
Напомним,
россия обстреляла 10 общин Сумщины: 65 взрывов ночью и утром.
россияне обстреляли жилой район в Семеновке на Черниговщине.