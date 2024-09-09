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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 400 тысяч украинцев присоединились к бета-тесту Нацкешбека в Дії

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 14:31  •  5247 просмотра

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Программа Национальный кэшбек в Дії набирает обороты. 880 000+ украинцев открыли карты, 713 производителей зарегистрировали 130+ тысяч товаров. Участники могут получить до 3000 грн компенсации ежемесячно.

Уже более 400 тысяч украинцев присоединились к бета-тесту Нацкешбека в Дії, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Дия.

"Неделю как запустили программу, и уже 880 000+ украинцев открыли карточки. Также к программе через портал Дія присоединились 713 украинских производителей, которые зарегистрировали 130+ тысяч товаров.

Покупайте товары украинского производителя - получайте 10% компенсации. А это до 3000 грн поддержки от государства ежемесячно. Все, что нужно, - присоединиться к программе Минэкономики Национальный кэшбек в Дії", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полученные средства можно тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или задонатить на Силы обороны или инвестировать в военные облигации.

"...чтобы все работало корректно, - обновите не только Дію, но и приложение банка, в котором планируете открыть счет. И обязательно подвяжите карту в Дії.

Большинство участников программы уже видят свой кэшбек за 2-3 сентября в Дії. Сейчас обрабатываются данные за другие дни и уже скоро все заработает полноценно", - говорится в сообщении.

Добавим

Координатором программы Национальный кэшбек является Министерство экономики Украины. В реализации проекта участвуют Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и уполномоченные банки Украины. Технологическим партнером в реализации программы является международная платежная система Mastercard. Операционный партнер проекта - международная компания платежных технологий Visa.

"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини6 сентября 2024, 11:48 • 15120 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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