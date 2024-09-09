Понад 400 тисяч українців приєдналися до бета-тесту Нацкешбеку в Дії

Вже понад 400 тисяч українців приєднались до бета-тесту Нацкешбеку в Дії, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Дія.

"Тиждень як запустили програму, й вже 880 000+ українців відкрили картки. Також до програми через портал Дія долучились 713 українських виробників, які зареєстрували 130+ тисяч товарів.

Купуйте товари українського виробника — отримуйте 10% компенсації. А це до 3000 грн підтримки від держави щомісяця. Все, що треба, — долучитись до програми Мінекономіки Національний кешбек у Дії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що отримані кошти можна витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатити на Сили оборони чи інвестувати у військові облігації.

"... щоб все працювало коректно, — оновіть не тільки Дію, а й застосунок банку, у якому плануєте відкрити рахунок. І обов’язково підв’яжіть картку в Дії.

Більшість учасників програми вже бачать свій кешбек за 2-3 вересня в Дії. Нині опрацьовуються дані за інші дні і вже скоро все запрацює повноцінно", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Координатором програми Національний кешбек є Міністерство економіки України. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України. Технологічним партнером у реалізації програми є міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини