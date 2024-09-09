Понад 400 тисяч українців приєдналися до бета-тесту Нацкешбеку в Дії
Київ • УНН
Програма Національний кешбек у Дії набирає обертів. 880 000+ українців відкрили картки, 713 виробників зареєстрували 130+ тисяч товарів. Учасники можуть отримати до 3000 грн компенсації щомісяця.
Вже понад 400 тисяч українців приєднались до бета-тесту Нацкешбеку в Дії, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Дія.
"Тиждень як запустили програму, й вже 880 000+ українців відкрили картки. Також до програми через портал Дія долучились 713 українських виробників, які зареєстрували 130+ тисяч товарів.
Купуйте товари українського виробника — отримуйте 10% компенсації. А це до 3000 грн підтримки від держави щомісяця. Все, що треба, — долучитись до програми Мінекономіки Національний кешбек у Дії", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що отримані кошти можна витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатити на Сили оборони чи інвестувати у військові облігації.
"... щоб все працювало коректно, — оновіть не тільки Дію, а й застосунок банку, у якому плануєте відкрити рахунок. І обов’язково підв’яжіть картку в Дії.
Більшість учасників програми вже бачать свій кешбек за 2-3 вересня в Дії. Нині опрацьовуються дані за інші дні і вже скоро все запрацює повноцінно", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Координатором програми Національний кешбек є Міністерство економіки України. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України. Технологічним партнером у реалізації програми є міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa.
"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини06.09.24, 14:48 • 15848 переглядiв