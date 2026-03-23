Более 310 млн грн скидок от WOG для защитников.

Военные сэкономили 1 млрд грн благодаря программе "Плюсы" в приложении "Армия+". Наибольшую долю сбережений обеспечили АЗС — почти 80% от общей суммы.

В частности, более 310 млн грн скидок смогли сэкономить защитники и защитницы благодаря присоединению сети АЗС WOG к национальной программе "Плюсы". Действующие военнослужащие активно пользовались скидками на качественное топливо, любимый кофе, блюда и другие товары.

Фактически каждая третья гривна из миллиарда — это скидка, предоставленная WOG, которую сэкономили военные в приложении "Армия+". Нам чрезвычайно ценно быть частью этой инициативы и видеть, что защитники выбирают и доверяют сети АЗС WOG. Наши специальные предложения позволяют экономить не только на топливе, но и на кофе, еде и необходимых товарах. Для нас это не просто программа лояльности, а способ ежедневно благодарить военнослужащих за их службу и оборону страны