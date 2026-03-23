Более 310 млн грн скидок от WOG для защитников
Киев • УНН
Военные сэкономили 1 млрд грн благодаря программе "Плюсы" в приложении "Армия+". Наибольшую долю сбережений обеспечили АЗС — почти 80% от общей суммы.
В частности, более 310 млн грн скидок смогли сэкономить защитники и защитницы благодаря присоединению сети АЗС WOG к национальной программе "Плюсы". Действующие военнослужащие активно пользовались скидками на качественное топливо, любимый кофе, блюда и другие товары.
Фактически каждая третья гривна из миллиарда — это скидка, предоставленная WOG, которую сэкономили военные в приложении "Армия+". Нам чрезвычайно ценно быть частью этой инициативы и видеть, что защитники выбирают и доверяют сети АЗС WOG. Наши специальные предложения позволяют экономить не только на топливе, но и на кофе, еде и необходимых товарах. Для нас это не просто программа лояльности, а способ ежедневно благодарить военнослужащих за их службу и оборону страны
Напомним, сеть АЗС WOG присоединилась к программе поддержки военных в начале февраля 2025 года. В рамках инициативы защитники и защитницы получают скидки на топливо, еду и напитки в WOG CAFE, а также товары в WOG MARKET (за исключением алкоголя, табачных изделий и акционной продукции).
Чтобы воспользоваться специальными предложениями, нужно сгенерировать QR-код в приложении и дать просканировать его оператору на кассе. Предложение действует по всей стране, а воспользоваться скидкой можно при каждой покупке.
Национальная программа поддержки военнослужащих "Плюсы" запустилась в декабре 2024 года. Ее цель — объединить крупные бизнесы и предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги. В дальнейшем планируется расширение возможностей в категории доставки и развитие направления "Здоровье".
Поддерживать защитников на WOG — это ок!