$43.820.1450.680.17
ukenru
Более 310 млн грн скидок от WOG для защитников

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Военные сэкономили 1 млрд грн благодаря программе "Плюсы" в приложении "Армия+". Наибольшую долю сбережений обеспечили АЗС — почти 80% от общей суммы.

В частности, более 310 млн грн скидок защитники получили от сети WOG на качественное топливо, еду, напитки и другие товары в рамках национальной программы "Плюсы" в приложении "Армия+".

Фактически каждая третья гривна из миллиарда — это скидка, предоставленная WOG, которую сэкономили военные в приложении "Армия+". Нам чрезвычайно ценно быть частью этой инициативы и видеть, что защитники выбирают и доверяют сети АЗС WOG. Наши специальные предложения позволяют экономить не только на топливе, но и на кофе, еде и необходимых товарах. Для нас это не просто программа лояльности, а способ ежедневно благодарить военнослужащих за их службу и оборону страны

— отметил Геннадий Карлинский, директор по маркетингу компании WOG.

Напомним, сеть АЗС WOG присоединилась к программе поддержки военных в начале февраля 2025 года. В рамках инициативы защитники и защитницы получают скидки на топливо, еду и напитки в WOG CAFE, а также товары в WOG MARKET (за исключением алкоголя, табачных изделий и акционной продукции).

Чтобы воспользоваться специальными предложениями, нужно сгенерировать QR-код в приложении и дать просканировать его оператору на кассе. Предложение действует по всей стране, а воспользоваться скидкой можно при каждой покупке.

Национальная программа поддержки военнослужащих "Плюсы" запустилась в декабре 2024 года. Ее цель — объединить крупные бизнесы и предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги. В дальнейшем планируется расширение возможностей в категории доставки и развитие направления "Здоровье".

Поддерживать защитников на WOG — это ок!

Лилия Подоляк

