Понад 310 млн грн знижок від WOG для захисників.

Військові зекономили 1 млрд грн завдяки програмі Плюси у застосунку Армія+. Найбільшу частку заощаджень забезпечили АЗК — майже 80% від загальної суми.

Зокрема, понад 310 млн грн знижок змогли заощадити захисники та захисниці завдяки долученню мережі АЗК WOG до національної програми Плюси. Діючі військовослужбовці активно користувалися знижками на якісне пальне, улюблену каву, страви та інші товари.

Фактично кожна третя гривня з мільярда — це знижка, надана WOG, яку заощадили військові в застосунку Армія+. Нам надзвичайно цінно бути частиною цієї ініціативи та бачити, що захисники обирають і довіряють мережі АЗК WOG. Наші спеціальні пропозиції дозволяють економити не лише на пальному, а й на каві, їжі та необхідних товарах. Для нас це не просто програма лояльності, а спосіб щоденно дякувати військовослужбовцям за їхню службу та оборону країни