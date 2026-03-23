Понад 310 млн грн знижок від WOG для захисників
Київ • УНН
Військові зекономили 1 млрд грн завдяки програмі Плюси у застосунку Армія+. Найбільшу частку заощаджень забезпечили АЗК — майже 80% від загальної суми.
Зокрема, понад 310 млн грн знижок змогли заощадити захисники та захисниці завдяки долученню мережі АЗК WOG до національної програми Плюси. Діючі військовослужбовці активно користувалися знижками на якісне пальне, улюблену каву, страви та інші товари.
Фактично кожна третя гривня з мільярда — це знижка, надана WOG, яку заощадили військові в застосунку Армія+. Нам надзвичайно цінно бути частиною цієї ініціативи та бачити, що захисники обирають і довіряють мережі АЗК WOG. Наші спеціальні пропозиції дозволяють економити не лише на пальному, а й на каві, їжі та необхідних товарах. Для нас це не просто програма лояльності, а спосіб щоденно дякувати військовослужбовцям за їхню службу та оборону країни
Нагадаємо, мережа АЗК WOG приєдналася до програми підтримки військових на початку лютого 2025 року. У межах ініціативи захисники та захисниці отримують знижки на пальне, їжу та напої у WOG CAFE, а також товари у WOG MARKET (за винятком алкоголю, тютюнових виробів та акційної продукції).
Щоб скористатися спеціальними пропозиціями, потрібно згенерувати QR-код у застосунку й дати просканувати його оператору на касі. Пропозиція діє по всій країні, а скористатися знижкою можна при кожній покупці.
Національна програма підтримки військовослужбовців Плюси запустилася в грудні 2024 року. Її мета — об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги. Надалі планується розширення можливостей у категорії доставки та розвиток напряму "Здоров’я".
