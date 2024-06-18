Более 300 тысяч украинцев обновили учетные данные в ЦПАУ за месяц - Минцифры

Более 300 военнообязанных украинцев уже обновили свои данные через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, пишет УНН.

Электронный функционал с целью уточнения учетных данных работает в ЦПАУ уже месяц. Столько же времени остается у военнообязанных украинцев, чтобы соблюсти закон и уточнить сведения. Сделайте это быстро и удобно в ЦНАПе, чтобы не стоять в очередях и не посещать ТЦК. Ведь процедура обновления длится в среднем 8 минут, - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева. Также активнее всего украинцы обновляли учетные данные в ЦНАПах таких областей:

Львовская;

Днепропетровская;

Одесская;

Киевская;

Харьковская.

В Минцифре напомнили, чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, нужно иметь с собой:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; мобильный телефон.

За считанные минуты обновляйте учетные данные в ЦНАПах. Находите ближайший на карте.

Напомним

1,5 миллиона граждан обновили свои данные через мобильное приложение "Резерв+", при этом более 233 000 обновлений было осуществлено через ЦПАУ и 208 000 - через ТИК и СП, по данным Минобороны.