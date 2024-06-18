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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 300 тысяч украинцев обновили учетные данные в ЦПАУ за месяц - Минцифры

Более 300 тысяч украинцев обновили учетные данные в ЦПАУ за месяц - Минцифры

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 15:08  •  8321 просмотра

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Более 300 000 военнообязанных украинцев обновили свои персональные данные через Центры предоставления административных услуг за месяц, сообщает Министерство цифровой трансформации.

Более 300 военнообязанных украинцев уже обновили свои данные через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, пишет УНН.

Электронный функционал с целью уточнения учетных данных работает в ЦПАУ уже месяц. Столько же времени остается у военнообязанных украинцев, чтобы соблюсти закон и уточнить сведения. Сделайте это быстро и удобно в ЦНАПе, чтобы не стоять в очередях и не посещать ТЦК. Ведь процедура обновления длится в среднем 8 минут,

- говорится в сообщении.

Детали

Сейчас больше всего заявлений об уточнении данных подали в центрах предоставления админуслуг города Киева. Также активнее всего украинцы обновляли учетные данные в ЦНАПах таких областей:

  • Львовская;
  • Днепропетровская;
  • Одесская;
  • Киевская;
  •  Харьковская.

В Минцифре напомнили, чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, нужно иметь с собой:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; мобильный телефон.
  • За считанные минуты обновляйте учетные данные в ЦНАПах. Находите ближайший на карте.

Напомним

1,5 миллиона граждан обновили свои данные через мобильное приложение "Резерв+", при этом более 233 000 обновлений было осуществлено через ЦПАУ и 208 000 - через ТИК и СП, по данным Минобороны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
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