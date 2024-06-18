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Понад 300 тисяч українців оновили облікові дані в ЦНАПах за місяць - Мінцифри

Київ • УНН

 • 21954 перегляди

Понад 300 000 військовозобов'язаних українців оновили свої персональні дані через Центри надання адміністративних послуг за місяць, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Понад 300 тисяч українців оновили облікові дані в ЦНАПах за місяць - Мінцифри

Понад 300 військовозобов'язаних українців вже оновили свої дані через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, пише УНН.

Електронний функціонал з метою уточнення облікових даних працює в ЦНАПах уже місяць. Стільки ж часу залишається у військовозобовʼязаних українців, щоб дотриматися закону й уточнити відомості. Зробіть це швидко й зручно в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та не відвідувати ТЦК. Адже процедура оновлення триває в середньому 8 хвилин,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Наразі найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва. Також найактивніше українці оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:

  • Львівська;
  • Дніпропетровська;
  • Одеська;
  • Київська;
  •  Харківська.

У Мінцифрі нагадали, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків; мобільний телефон.
  • За лічені хвилини оновлюйте облікові дані в ЦНАПах. Знаходьте найближчий на мапі.

Нагадаємо

1,5 мільйона громадян оновили свої дані через мобільний додаток "Резерв+", при цьому понад 233 000 оновлень було здійснено через ЦНАПи та 208 000 - через ТВК та СП, за даними Міноборони.

Ольга Розгон

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