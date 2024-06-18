Понад 300 тисяч українців оновили облікові дані в ЦНАПах за місяць - Мінцифри
Київ • УНН
Понад 300 000 військовозобов'язаних українців оновили свої персональні дані через Центри надання адміністративних послуг за місяць, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Понад 300 військовозобов'язаних українців вже оновили свої дані через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, пише УНН.
Електронний функціонал з метою уточнення облікових даних працює в ЦНАПах уже місяць. Стільки ж часу залишається у військовозобовʼязаних українців, щоб дотриматися закону й уточнити відомості. Зробіть це швидко й зручно в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та не відвідувати ТЦК. Адже процедура оновлення триває в середньому 8 хвилин,
Деталі
Наразі найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва. Також найактивніше українці оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:
- Львівська;
- Дніпропетровська;
- Одеська;
- Київська;
- Харківська.
У Мінцифрі нагадали, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків; мобільний телефон.
- За лічені хвилини оновлюйте облікові дані в ЦНАПах. Знаходьте найближчий на мапі.
Нагадаємо
1,5 мільйона громадян оновили свої дані через мобільний додаток "Резерв+", при цьому понад 233 000 оновлень було здійснено через ЦНАПи та 208 000 - через ТВК та СП, за даними Міноборони.