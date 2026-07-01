Более 3 тысяч автомобилей для ВСУ ввезли в Украину и продавали через авторынки
Киев • УНН
В Киеве раскрыли группу, которая ввозила автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Машины продавали через авторынки, а не передавали военным.
В Киеве сообщили о подозрении четырем участникам группы, которые, по данным следствия, ввозили автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ, а затем продавали их через автоплощадки и соцсети. По этой схеме в Украину могли завезти более 3 тысяч авто. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
В Киеве сообщили о подозрении четырем участникам преступной группы, которые, по данным следствия, ввозили автомобили в Украину под видом гуманитарной помощи для военных
Для этого использовали реквизиты благотворительных фондов. На таможне авто оформляли как гуманитарную помощь для ВСУ, поэтому их освобождали от таможенных платежей.
На самом деле машины военным не передавали, а продавали их через автоплощадки и рекламировали в соцсетях. Так в Украину ввезли более 3000 авто.
Во время обысков изъяты документы фондов и 8 автомобилей. Четырех участников задержали. По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал им содержание под стражей с правом залога. Для двух организаторов - по 6,6 млн грн. Расследование продолжается.
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