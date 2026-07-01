Более 3 тысяч автомобилей для ВСУ ввезли в Украину и продавали через авторынки

В Киеве сообщили о подозрении четырем участникам группы, которые, по данным следствия, ввозили автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ, а затем продавали их через автоплощадки и соцсети. По этой схеме в Украину могли завезти более 3 тысяч авто. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

В Киеве сообщили о подозрении четырем участникам преступной группы, которые, по данным следствия, ввозили автомобили в Украину под видом гуманитарной помощи для военных - говорится в сообщении.

Для этого использовали реквизиты благотворительных фондов. На таможне авто оформляли как гуманитарную помощь для ВСУ, поэтому их освобождали от таможенных платежей.

На самом деле машины военным не передавали, а продавали их через автоплощадки и рекламировали в соцсетях. Так в Украину ввезли более 3000 авто.

Во время обысков изъяты документы фондов и 8 автомобилей. Четырех участников задержали. По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал им содержание под стражей с правом залога. Для двух организаторов - по 6,6 млн грн. Расследование продолжается.

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