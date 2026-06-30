В Николаеве в результате стрельбы в автомобиле погибли двое иностранцев, еще одного мужчину задержали

В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, в результате которой погибли двое граждан других государств. Об этом сообщает полиция Николаевской области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 30 июня на проспекте Героев Украины. По словам очевидцев, во время движения автомобиля Opel прозвучало несколько выстрелов, после чего транспортное средство выехало на регулируемый перекресток.

По предварительной информации, в автомобиле находились трое иностранцев. В результате стрельбы двое мужчин погибли.

Полиция изъяла оружие

Третьего участника происшествия правоохранители задержали. Из автомобиля изъяли оружие.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и оперативники. Полицейские проводят первоочередные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.

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