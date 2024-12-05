Более 2 млн украинцев автоматически получат 1000 грн из-за "зимней еподдержки"
Киев • УНН
"Укрпочта" автоматически выплатит 1000 грн получателям пенсий и субсидий по программе "Зимняя еподдержка". Через" Дію "уже подано более 5 млн заявок, а программа" Доступные лекарства " расширится с 2025 года.
Программа "Зимняя еподдержка" продолжает реализовываться в Украине, оказывая помощь украинцам в сложный зимний период. К инициативе присоединилась также "Укрпочта", которая обеспечит автоматическое получение помощи для более 2 миллионов украинцев.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
В частности, получатели пенсий и субсидий через "Укрпочту" будут автоматически получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя еподдержка". Это позволит уменьшить дополнительные финансовые нагрузки на граждан, особенно в зимний период.
Шмыгаль добавил, что через платформу "Дія" уже подано более 5 миллионов заявок на получение поддержки. Также в рамках пакета Зимней поддержки будут расширять программу "Доступные лекарства".
В бюджете 2025 года на программу заложено 6,6 млрд грн. этот шаг позволит еще как минимум 500 тысячам украинцев сэкономить средства на лечении. Впервые в программу будут включены препараты для детей. С 2025 года все аптеки будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства". Минздрав готовит соответствующие нормативные изменения
Напомним
За первые сутки действия государственной программы "Зимняя еподдержка" более 2,5 миллиона граждан.