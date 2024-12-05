Более 2 млн украинцев автоматически получат 1000 грн из-за "зимней еподдержки"

Программа "Зимняя еподдержка" продолжает реализовываться в Украине, оказывая помощь украинцам в сложный зимний период. К инициативе присоединилась также "Укрпочта", которая обеспечит автоматическое получение помощи для более 2 миллионов украинцев.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

В частности, получатели пенсий и субсидий через "Укрпочту" будут автоматически получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя еподдержка". Это позволит уменьшить дополнительные финансовые нагрузки на граждан, особенно в зимний период.

Шмыгаль добавил, что через платформу "Дія" уже подано более 5 миллионов заявок на получение поддержки. Также в рамках пакета Зимней поддержки будут расширять программу "Доступные лекарства".

В бюджете 2025 года на программу заложено 6,6 млрд грн. этот шаг позволит еще как минимум 500 тысячам украинцев сэкономить средства на лечении. Впервые в программу будут включены препараты для детей. С 2025 года все аптеки будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства". Минздрав готовит соответствующие нормативные изменения