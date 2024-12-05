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Более 2 млн украинцев автоматически получат 1000 грн из-за "зимней еподдержки"

Киев  •  УНН

 • 2064 просмотра

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"Укрпочта" автоматически выплатит 1000 грн получателям пенсий и субсидий по программе "Зимняя еподдержка". Через" Дію "уже подано более 5 млн заявок, а программа" Доступные лекарства " расширится с 2025 года.

Программа "Зимняя еподдержка" продолжает реализовываться в Украине, оказывая помощь украинцам в сложный зимний период. К инициативе присоединилась также "Укрпочта", которая обеспечит автоматическое получение помощи для более 2 миллионов украинцев.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

В частности, получатели пенсий и субсидий через "Укрпочту" будут автоматически получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя еподдержка". Это позволит уменьшить дополнительные финансовые нагрузки на граждан, особенно в зимний период.

Шмыгаль добавил, что через платформу "Дія" уже подано более 5 миллионов заявок на получение поддержки. Также в рамках пакета Зимней поддержки будут расширять программу "Доступные лекарства".

В бюджете 2025 года на программу заложено 6,6 млрд грн. этот шаг позволит еще как минимум 500 тысячам украинцев сэкономить средства на лечении. Впервые в программу будут включены препараты для детей. С 2025 года все аптеки будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства". Минздрав готовит соответствующие нормативные изменения

Напомним

За первые сутки действия государственной программы "Зимняя еподдержка" более 2,5 миллиона граждан. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль