Более 1000 артобстрелов за сутки: Тарнавский заявил о повышенной активности оккупантов на Таврическом направлении
Киев • УНН
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 48 единиц военной техники на Таврическом направлении. В частности, уничтожено 4 танка, 22 БпЛА и 1 единицу спецтехники.
За прошедшие сутки, на таврийском направлении россияне совершили более тысячи артиллерийских обстрелов украинских позиций. Об этом рассказал бригадный генерал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
По его словам, враг значительно увеличил активность.
На таврическом направлении нанес 17 авиаударов, 4 ракетных удара, провел 56 боевых столкновений и совершил 1006 артобстрелов
Он отметил, что украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на авдеевском направлении.
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Общие потери врага составили 639 человек. Еще 4 оккупанта сдались в плен
Дополнение
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" рассказал, что за минувшие сутки было уничтожено 48 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артиллерийских системы, 22 БпЛА, 9 автомобилей, 1 единицу спецтехники и еще 1 важный объект врага. Еще 33 единицы техники врага повреждены.
Вместе с тем, по его словам, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Напомним
Украинские войска успешно отбили 78 российских атак в разных регионах, продолжая контрнаступательные операции и нанося потери российским войскам.
Более 1000 артобстрелов за сутки: Тарнавский заявил о повышенной активности оккупантов на Таврическом направлении
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 48 единиц военной техники на Таврическом направлении. В частности, уничтожено 4 танка, 22 БпЛА и 1 единицу спецтехники.
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