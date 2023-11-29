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Более 1000 артобстрелов за сутки: Тарнавский заявил о повышенной активности оккупантов на Таврическом направлении

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 09:23  •  12154 просмотра

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За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 48 единиц военной техники на Таврическом направлении. В частности, уничтожено 4 танка, 22 БпЛА и 1 единицу спецтехники.

За прошедшие сутки, на таврийском направлении россияне совершили более тысячи артиллерийских обстрелов украинских позиций. Об этом рассказал бригадный генерал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали 

По его словам, враг значительно увеличил активность.

На таврическом направлении нанес 17 авиаударов, 4 ракетных удара, провел 56 боевых столкновений и совершил 1006 артобстрелов

- резюмировал генерал.

Он отметил, что украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на авдеевском направлении.

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Общие потери врага составили 639 человек. Еще 4 оккупанта сдались в плен

 - добавил Тарнавский.

Дополнение 

 Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" рассказал, что за минувшие сутки было уничтожено 48 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артиллерийских системы, 22 БпЛА, 9 автомобилей, 1 единицу спецтехники и еще 1 важный объект врага. Еще 33 единицы техники врага повреждены. 

Вместе с тем, по его словам, продолжается  ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним

Украинские войска успешно отбили 78 российских атак в разных регионах, продолжая контрнаступательные операции и нанося потери российским войскам.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Понад 1000 артобстрілів за добу: Тарнавський заявив про підвищену активність окупантів на Таврійському напрямку
Over 1000 artillery attacks per day: Tarnavskyi says occupants' activity in the Tavriya sector has increased
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