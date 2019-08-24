Боксеры Деревянченко и Головкин провели первую дуэль взглядов

Боксеры в течение почти полминуты смотрели друг другу в глаза, после чего первым свой взгляд отвел бывший абсолютный чемпион мира Головкин.

Затем боксеры немного позировали для фотосессии и с улыбками на лицах разошлись.

Добавим, бой за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.