Боксеры Деревянченко и Головкин провели первую дуэль взглядов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинский боксер Сергей Деревянченко и его соперник казах Геннадий Головкин провели первую дуэль взглядов перед их поединком за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает УНН.
Боксеры в течение почти полминуты смотрели друг другу в глаза, после чего первым свой взгляд отвел бывший абсолютный чемпион мира Головкин.
Затем боксеры немного позировали для фотосессии и с улыбками на лицах разошлись.
Добавим, бой за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.