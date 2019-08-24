Боксери Дерев'янченко та Головкін провели першу дуель поглядів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Український боксер Сергій Дерев'янченко і його суперник казах Геннадій Головкін провели першу дуель поглядів перед їх поєдинком за титул чемпіона світу в середній вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). Про це повідомляє УНН.
Боксери протягом майже півхвилини дивились один одному в очі, після чого першим свій погляд відвів колишній абсолютний чемпіон світу Головкін.
Потім боксери трохи позували для фотосесії і з посмішками на обличчях розійшлися.
Додамо, бій за титул IBF відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden.