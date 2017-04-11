Боксер О.Усик вернулся в Украину после победы в США

Так, встреча чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика состоялась в аэропорту "Борисполь".

Спортсмена встречали несколько десятков поклонников. О.Усик сообщил, что прекрасно себя чувствует после поединка.

Напомним, 9 апреля О.Усик защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера, одержав победу в 12-раундовом поединке за единогласным решением судей.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного звонка лично поздравил от имени украинцев боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко с победами в поединках, которые они получили в США.