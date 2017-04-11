Боксер О.Усик повернувся в Україну після перемоги у США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Український боксер Олександр Усик повернувся до Києва після перемоги у бою з Майклом Хантером у США. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, зустріч чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі Олександра Усика відбулася в аеропорту “Бориспіль”.
Спортсмена зустрічали кілька десятків шанувальників. О.Усик повідомив, що прекрасно себе почуває після поєдинку.
Нагадаємо, 9 квітня О.Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-тираундовому поєдинку за одноголосим рішенням суддів.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час телефонного дзвінка особисто привітав від імені українців боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка з перемогами у поєдинках, які вони здобули в США.