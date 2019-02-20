Боксер Ломаченко получил нового соперника

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко будет защищать титулы в поединке с обязательным претендентом британцем Энтони Кролла, сообщает УНН со ссылкой на Twitter промоутера Эдди Хирна.