Боксер Ломаченко получил нового соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко будет защищать титулы в поединке с обязательным претендентом британцем Энтони Кролла, сообщает УНН со ссылкой на Twitter промоутера Эдди Хирна.
Бой состоится 12 апреля в "Стейплс центре" в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Боксеры договорились о проведении боя без торгов - промоутер Кролл Эдди Хирный согласился на условия боя предложенные промоутером Украинский Бобом Арумом.
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Как сообщалось ранее, Кролла пообещал шокировать мир в поединке с украинцем