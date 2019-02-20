Боксер Ломаченко отримав нового суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Чемпіон світу за версією WBA і WBO в легкій вазі український боксер Василь Ломаченко захищатиме титули в поєдинку із обов'язковим претендентом британцем Ентоні Кроллою, повідомляє УНН з посиланням на Twitter промоутера Едді Хірна.
Бій відбудеться 12 квітня в "Стейплс центрі" в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.
Боксери домовилися щодо проведення бою без торгів – промоутер Кролли Едді Хірн погодився на умови бою запропоновані промоутером українця Бобом Арумом.
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Як повідомлялося раніше, Кролла пообіцяв шокувати світ у поєдинку з українцем.