Боксер Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа на старте боя

“Я бы нокаутировал его (Джошуа — ред.) в первом раунде”, — заявил Фьюри.

Фьюри до конца года должен снова встретиться с Деонтеем Уайлдером, а у Джошуа запланирована официальная защита титула IBF против болгарина Кубрата Пулева и претендента на пояс WBO — Александра Усика.

Добавим также, ранее команды Джошуа и Фьюри достигли соглашения о проведении двух поединков в следующем году.