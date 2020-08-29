Боксер Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа на старте боя
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на дерзкий комментарий обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа о том, что Фьюри будет нокаутирован в первых шести раундах, сообщает УНН со ссылкой на портал “Boxingnews24”.
“Я бы нокаутировал его (Джошуа — ред.) в первом раунде”, — заявил Фьюри.
Фьюри до конца года должен снова встретиться с Деонтеем Уайлдером, а у Джошуа запланирована официальная защита титула IBF против болгарина Кубрата Пулева и претендента на пояс WBO — Александра Усика.
Добавим также, ранее команды Джошуа и Фьюри достигли соглашения о проведении двух поединков в следующем году.