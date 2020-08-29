Боксер Ф'юрі пообіцяв нокаутувати Джошуа на старті бою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі відповів на зухвалий коментар володаря титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа про те, що Ф’юрі буде нокаутований в перших шести раундах, повідомляє УНН з посиланням на портал “Boxingnews24”.
“Я б нокаутував його (Джошуа — ред.) в першому раунді”, — заявив Ф’юрі.
Ф’юрі до кінця року повинен знову зустрітися з Деонтеєм Вайлдером, а у Джошуа запланований офіційний захист титулу IBF проти болгарина Кубрата Пулєва і претендента на пояс WBO — Олександра Усика.
Додамо також, раніше команди Джошуа та Ф’юрі досягли угоди щодо проведення двох поєдинків у наступному році.