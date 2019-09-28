Боксер Беринчик, попавший в ДТП, заверил, что запланированный бой состоится
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украинский боксер Денис Беринчик, который попал в ДТП, во время возвращения из тренировочного лагеря в Буковеле, заверил, что ближайший запланированный бой состоится. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.
"Друзья, со мной все хорошо, все нормально. Бой будет. Всех жду в Броварах", - сказал боксер.
Напомним, 5 октября, в ТРЦ "Терминал" (Бровары) Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).
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