Боксер Беринчик, попавший в ДТП, заверил, что запланированный бой состоится

"Друзья, со мной все хорошо, все нормально. Бой будет. Всех жду в Броварах", - сказал боксер.

Напомним, 5 октября, в ТРЦ "Терминал" (Бровары) Денис Беринчик (11-0-0, 7 КО) будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперником Дениса будет представитель Мексики Патрицио Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).

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