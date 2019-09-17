Суперник Берінчика: у нас таких, як Денис, б'ють по кілька за тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Визначився суперник Дениса Берінчика на поєдинок 5 жовтня, що пройде в ТРЦ “Термінал”. Про це повідомляє промоутерська компанія “K2 Promotion”, передає УНН.
Берінчик (11-0-0, 7 КО) проведе захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкий вазі. Його опонентом у ринзі стане представник Мексики Патріціо Лопес Морено (26-3-0, 19 КО).
Мексиканець виявив впевненість у позитивному результаті майбутнього бою з українцем.
“Денис Берінчик — це прохідний боксер. Незважаючи на його олімпійський досвід і титули в професіоналах, він не представляє для мене загрози. Я народився і виріс в Мексиці, у нас таких спаринг-партнерів, як Денис, в дитячий групі б’ють по кілька за тренування. Тому я лечу в Україну за поясом WBO, і ніхто мене не зупинить”, — заявив Морено.
Довідка: супернику Берінчика 24 роки, він живе та тренується у Мексиці. Боксує у стійці шульги. Провів на профі-ринзі 29 поєдинків, має 26 переміг, 19 з них нокаутом при 3 поразках. Свого часу володів регіональними титулами WBC Latino Silver та WBC “FECOMBOX”.
Попередній бій провів у серпні цього року проти свого співвітчизника, екс-чемпіона WBC Silver Едгара Пуерти, одержавши перемогу за очками.