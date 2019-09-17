Соперник Беринчика: у нас таких, как Денис, бьют по несколько за тренировку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Определился соперник Дениса Беринчика на поединок 5 октября, который пройдет в ТРЦ "Терминал". Об этом сообщает промоутерская компания "K2 Promotion", передает УНН.
Беринчик (11-0-0, 7 КО) проведет защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Его оппонентом в ринге станет представитель Мексики Патрицио Лопес Морено (26-3-0, 19 КО).
Мексиканец обнаружил уверенность в положительном результате предстоящего боя с украинцем.
“Денис Беринчик — это проходной боксер. Несмотря на его олимпийский опыт и титулы в профессионалах, он не представляет для меня угрозы. Я родился и вырос в Мексике, у нас таких спарринг-партнеров, как Денис, в детский группе бьют по несколько за тренировку. Поэтому я лечу в Украину за поясом WBO, и никто меня не остановит”, — заявил Морено.
Справка: сопернику Беринчика 24 года, он живет и тренируется в Мексике. Боксирует в стойке левши. Провел на профи-ринге 29 поединков, имеет 26 победил, 19 из них нокаутом при 3 поражениях. В свое время владел региональными титулами WBC Latino Silver и WBC “FECOMBOX”.
Предыдущий бой провел в августе этого года против своего соотечественника, экс-чемпиона WBC Silver Эдгара Пуэрты, одержав победу по очкам.