Боксер Берінчик, який потрапив у ДТП, запевнив, що запланований бій відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Український боксер Денис Берінчик, який потрапив у ДТП, під час повернення з тренувального табору у Буковелі, запевнив, що найближчий запланований бій відбудеться. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.
"Друзі, зі мною все добре, все нормально. Бій буде. Усіх чекаю в Броварах", - сказав боксер.
5 жовтня, в ТРЦ "Термінал" (Бровари) Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Суперником Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).
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