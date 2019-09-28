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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 186 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Боксер Берінчик, який потрапив у ДТП, запевнив, що запланований бій відбудеться

Київ • УНН

 • 9802 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Український боксер Денис Берінчик, який потрапив у ДТП, під час повернення з тренувального табору у Буковелі, запевнив, що найближчий запланований бій відбудеться. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.

Боксер Берінчик, який потрапив у ДТП, запевнив, що запланований бій відбудеться

"Друзі, зі мною все добре, все нормально. Бій буде. Усіх чекаю в Броварах", - сказав боксер.

5 жовтня, в ТРЦ "Термінал" (Бровари) Денис Берінчик (11-0-0, 7 КО) захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Суперником Дениса буде представник Мексики Патріціо Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суперник Берінчика: у нас таких, як Денис, б'ють по кілька за тренування

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