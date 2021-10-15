Бокс: украинский чемпион мира получил нового соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведет поединок против панамца Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО), передает УНН со ссылкой на сайт промоутерской кампании "Union Boxing Promotion".
Детали
Бой состоится в Киеве 20 ноября в “ACCO International”, ведь раньше команда “Union Boxing Promotion” выиграла промоутерские торги на организацию боя в Украине.
Соперник украинца — бывший чемпион мира в двух весовых категориях. Панамец занимает первую строчку в рейтинге WBA и является обязательным претендентом на титул Далакян.
Справка
Далакян завоевал пояс чемпиона мира в 2018 году в США, победив единогласным решением судей Брайана Велор. После этого украинец провел четыре успешных защиты пояса.