Бокс: український чемпіон світу отримав нового суперника

Деталі

Бій відбудеться у Києві 20 листопада в "ACCO International", адже раніше команда "Union Boxing Promotion" виграла промоутерські торги на організацію бою в Україні.

Суперник українця - колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях. Панамець займає першу строчку в рейтингу WBA і є обов'язковим претендентом на титул Далакяна.

Довідка

Далакян завоював пояс чемпіона світу в 2018-му році в США, перемігши одноголосним рішенням суддів Брайана Велор. Після цього українець провів чотири успішних захисту поясу.