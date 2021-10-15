Бокс: український чемпіон світу отримав нового суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі українець Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведе поєдинок проти панамця Луїса Консепсьйона (39-8, 28 КО), передає УНН з посиланням на сайт промоутерської кампанії "Union Boxing Promotion".
Деталі
Бій відбудеться у Києві 20 листопада в "ACCO International", адже раніше команда "Union Boxing Promotion" виграла промоутерські торги на організацію бою в Україні.
Суперник українця - колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях. Панамець займає першу строчку в рейтингу WBA і є обов'язковим претендентом на титул Далакяна.
Довідка
Далакян завоював пояс чемпіона світу в 2018-му році в США, перемігши одноголосним рішенням суддів Брайана Велор. Після цього українець провів чотири успішних захисту поясу.