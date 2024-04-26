Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран за отказ от доллара

Советники экс-президента США Дональда Трампа рассматривают наложение санкций в случае отказа стран от использования доллара. В частности, обсуждается введение санкций против стран, "которые ищут активных способов участия в двусторонней торговле" без доллара, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным агентства, рассматриваемые меры включают экспортный контроль, обвинения в валютной манипуляции и введение тарифов.

Утверждается, что в случае победы Трампа на выборах его команда планирует направить озвученные меры против стран-членов БРИКС, которые активно занимаются дедолларизацией.

В марте в интервью телеканалу CNBC Дональд Трамп открыто заявил, что "ненавидит, когда страны отказываются от доллара".

"Это будет удар по нашей стране", - убежден бывший президент. Он также обещал не допустить появления цифрового доллара.

Трамп получил бонус в 1,2 млрд долл. на акциях