Bloomberg: комментарии Макрона об отправке войск в Украину разгневали американских чиновников

Комментарии президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможной отправке западных войск в Украину "разгневали американских чиновников", которые в частных разговорах опасаются, что такой шаг может "даже привести к риску разжечь столкновение с москвой", со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Поскольку Великобритания больше не входит в ЕС, а правительство Германии раздирается расколами, Макрон превращается в де-факто номинального главу континента во внешней политике. Он взял на себя ведущую роль в противостоянии российской агрессии и гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Но не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов", - отмечает издание.

"Его противоречивый комментарий по поводу сапог на земле вызвал мгновенную и публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и вызвал гнев американских чиновников, которые в частном порядке заявляют, что такой шаг может даже привести к риску разжечь столкновение с москвой, по словам высокопоставленного чиновника, знакомого с дискуссиями между союзниками", - говорится в публикации.

Намеки Макрона были сделаны для того, чтобы заставить российского диктатора владимира путина гадать, сказал он тогда, "но чиновники, знакомые с дискуссиями НАТО по Украине, заявили, что они могли иметь противоположный эффект", пишет издание.

По словам отдельных чиновников, эти комментарии "также не были очень разумными с точки зрения оперативной безопасности".

В то же время, по словам чиновника, знакомого с дискуссиями на последней встрече в Брюсселе, "нет никаких сомнений в том, что некоторые премьер-министры ЕС надеются на лидерство Макрона, и многие приветствуют его жесткую позицию в отношении россии".

"Но один из многих планов Европы по решению проблемы нехватки оружия в Украине является символом того, почему Макрон раздражает некоторых союзников. Критики французского президента говорят, что он больше говорит, чем делает", - отмечает издание.

В этом контексте издание указывает на возглавляемую Чехией инициативу по закупке 800 000 снарядов в ближайшем будущем для Украины за пределами ЕС и то, что "хотя Макрон заявил в прошлом месяце, что поддерживает инициативу Чехии, Франция до сих пор не внесла финансового вклада". Германия, напротив, тратит 300 миллионов евро на закупку снарядов, пишет издание.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину. Заявление вызвало реакцию западных союзников, часть из которых высказалась против такой идеи.