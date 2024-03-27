Bloomberg: комментарии Макрона об отправке войск в Украину разгневали американских чиновников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  47641 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  122211 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  119925 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  136603 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125040 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143145 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134713 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179796 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167116 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155537 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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21 марта 2024, 11:56  •  473691 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  427500 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  444416 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  464582 просмотра

Bloomberg: комментарии Макрона об отправке войск в Украину разгневали американских чиновников

Комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину разгневали американских чиновников.

Война •   •  20766 просмотра
Bloomberg: комментарии Макрона об отправке войск в Украину разгневали американских чиновников

На Киевщине в охваченном огнем грузовике погиб водитель

В результате пожара грузовика в Боярке Киевской области погиб водитель, повреждены еще два автомобиля.

Криминал и ЧП •   •  15424 просмотра
На Киевщине в охваченном огнем грузовике погиб водитель

С 28 марта во Львове приостановят отопительный сезон

С 28 марта Львов планирует приостановить отопительный сезон в связи с постепенным потеплением, с возможностью возобновления отопления, если температура снова снизится.

Общество •   •  15295 просмотра
С 28 марта во Львове приостановят отопительный сезон

Харькову катастрофически не хватает электрической мощности - "Харьковские тепловые сети"

В Харькове катастрофически не хватает электроэнергии, жителей города просят минимизировать использование электрических бойлеров.

Общество •   •  16724 просмотра
Харькову катастрофически не хватает электрической мощности - "Харьковские тепловые сети"

Украина потопила или вывела из строя треть кораблей российского черноморского флота - Плетенчук в комментарии АР

С начала войны Украина потопила или вывела из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море, а конечной целью видит полное отсутствие военных кораблей рф в Азовском и Черноморском регионах.

Война •   •  16613 просмотра
Украина потопила или вывела из строя треть кораблей российского черноморского флота - Плетенчук в комментарии АР

В Херсоне с утра раздаются взрывы, есть "прилет" по офисному зданию в центре города - ОВА

Российские войска продолжают терроризировать Херсон: с самого утра в центре города раздаются взрывы, в результате которых чудом никто не пострадал.

Война •   •  16223 просмотра
В Херсоне с утра раздаются взрывы, есть "прилет" по офисному зданию в центре города - ОВА

УПЦ (МП) через суд обязали вернуть государству Успенский собор в Каневе

Суд обязал УПЦ (МП) вернуть Успенский собор 12 века в Каневе в государственную собственность, поскольку он является объектом культурного наследия.

Общество •   •  14009 просмотра
УПЦ (МП) через суд обязали вернуть государству Успенский собор в Каневе

В Запорожье планируют возобновить обучение для школьников в смешанном формате - ОВА

В Запорожье планируют возобновить смешанное обучение в 24 учебных заведениях по просьбе родителей и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами, с приоритетом на обеспечение безопасности школьников.

Общество •   •  15839 просмотра
В Запорожье планируют возобновить обучение для школьников в смешанном формате - ОВА

Нефть падает в цене из-за увеличения запасов сырой нефти в США

Цены на нефть упали из-за увеличения запасов сырой нефти в США и ожидания возможного бездействия ОПЕК+ в своей производственной политике, что привело к фиксации прибыли после сильного ралли в середине марта.

Экономика •   •  18066 просмотра
Нефть падает в цене из-за увеличения запасов сырой нефти в США

В КНИИСЭ рассказали, сколько взрывчатки содержится в боевой части ракеты "Циркон"

Боеголовка российской ракеты "Циркон" содержит не более 40 килограммов взрывчатки и является меньшей по сравнению с ракетами Х-101 и Х-22, утверждают эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Война •   •  24877 просмотра
В КНИИСЭ рассказали, сколько взрывчатки содержится в боевой части ракеты "Циркон"