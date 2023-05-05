Блокировка россией HIMARS усложняет военные действия Украины - CNN

ukru
13 марта, 19:26 • 84106 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 120437 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113987 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113436 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105339 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100647 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112135 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132224 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176315 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 207203 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 45285 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 30166 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 57211 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 44626 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 89883 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176316 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 207204 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148312 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154744 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 191165 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 79499 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105895 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122666 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158173 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164895 просмотра
Актуальное
Блокировка россией HIMARS усложняет военные действия Украины - CNN

Блокировка россией HIMARS усложняет военные действия Украины - CNN

Киев • УНН

 • 5835089 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В последние месяцы россия все чаще блокировала мобильные ракетные системы американского производства в Украине, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения с GPS, сообщили CNN несколько человек, информированных по этому вопросу, пишет УНН.

Детали

Украинским военным чиновникам с помощью США пришлось придумывать множество различных обходных путей, поскольку они продолжают использовать высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS).

Реактивные системы средней дальности были восприняты как переломный момент в войне, и они сыграли ключевую роль с момента их прибытия в Украину прошлым летом, в том числе в прошлом наступлении, что позволило Украине отвоевать у россии значительные участки территории.

Но в последние месяцы системы стали все менее эффективными из-за интенсивного блокирования со стороны россиян, сообщают CNN пять американских, британских и украинских источников, что заставляет американских и украинских официальных лиц искать способы настроить программное обеспечение HIMARS для противодействия усиливающимся препятствиям со стороны россии.

На сегодняшний день Украина получила 18 американских HIMARS, а США обязались отправить еще 20. По данным Государственного департамента, другие союзники НАТО предоставили 10 реактивных систем залпового огня.

Регулярные объявления администрации Байдена о военной помощи Украине на сотни миллионов долларов, в том числе одно в среду, регулярно включают боеприпасы HIMARS, которые называют GMLR, как основной предмет, хотя, в частности, точное количество не разглашается.

США также помогли украинцам обнаружить российские глушители и уничтожить их — «высокоприоритетная» работа, согласно утечке секретных документов Пентагона.

«Мы будем продолжать выступать за/рекомендовать, чтобы эти глушилки были разрушены/уничтожены, — говорится в документе, — в максимально возможной степени».

Помехи GPS могут влиять на другие «умные» боеприпасы США, такие как высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, выпущенные из гаубиц, и бомбы, сбрасываемые с воздуха, называемые JDAM. В просочившемся документе Пентагона говорится, что JDAMS особенно подвержена сбоям.

Официальный представитель США подтвердил, что США консультируют украинцев о том, как идентифицировать и уничтожать российские глушители, поскольку существует ограниченное количество способов модификации HIMARS и их ракет.

Высокопоставленный представитель Пентагона преуменьшил влияние вмешательства, сообщив CNN, что в понедельник украинские силы без проблем выпустили 18 ракет, что соответствует ежедневной норме за последние несколько недель. Чиновник отказался комментировать более широкое влияние глушения.

Широко распространенные российские помехи могут иметь недостатки и для собственных сил, влияя на их способность общаться и действовать. Но когда они работают, HIMARS все чаще промахивается, сказал один украинский источник, информированный операторами беспилотников на передовой.

Другой оператор дронов в Херсонской области заявил источнику, что эффективность HIMARS резко снизилась, предупредив при этом, что они все еще очень необходимы и на них можно положиться, но уже не так доминируют, как раньше.

Британский чиновник признал, что с тех пор, как HIMARS были впервые представлены, требования, обучение и дополнительное оборудование изменились по мере развития российских электронных помех.

«Помехи подобны погоде или местности, это то, что случается, и с этим приходится иметь дело», — сказал чиновник. Тем не менее, добавил он, HIMARS остается «очень полезным устройством».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы