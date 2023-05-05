Блокировка россией HIMARS усложняет военные действия Украины - CNN

Детали

Украинским военным чиновникам с помощью США пришлось придумывать множество различных обходных путей, поскольку они продолжают использовать высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS).

Реактивные системы средней дальности были восприняты как переломный момент в войне, и они сыграли ключевую роль с момента их прибытия в Украину прошлым летом, в том числе в прошлом наступлении, что позволило Украине отвоевать у россии значительные участки территории.

Но в последние месяцы системы стали все менее эффективными из-за интенсивного блокирования со стороны россиян, сообщают CNN пять американских, британских и украинских источников, что заставляет американских и украинских официальных лиц искать способы настроить программное обеспечение HIMARS для противодействия усиливающимся препятствиям со стороны россии.

На сегодняшний день Украина получила 18 американских HIMARS, а США обязались отправить еще 20. По данным Государственного департамента, другие союзники НАТО предоставили 10 реактивных систем залпового огня.

Регулярные объявления администрации Байдена о военной помощи Украине на сотни миллионов долларов, в том числе одно в среду, регулярно включают боеприпасы HIMARS, которые называют GMLR, как основной предмет, хотя, в частности, точное количество не разглашается.

США также помогли украинцам обнаружить российские глушители и уничтожить их — «высокоприоритетная» работа, согласно утечке секретных документов Пентагона.

«Мы будем продолжать выступать за/рекомендовать, чтобы эти глушилки были разрушены/уничтожены, — говорится в документе, — в максимально возможной степени».

Помехи GPS могут влиять на другие «умные» боеприпасы США, такие как высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, выпущенные из гаубиц, и бомбы, сбрасываемые с воздуха, называемые JDAM. В просочившемся документе Пентагона говорится, что JDAMS особенно подвержена сбоям.

Официальный представитель США подтвердил, что США консультируют украинцев о том, как идентифицировать и уничтожать российские глушители, поскольку существует ограниченное количество способов модификации HIMARS и их ракет.

Высокопоставленный представитель Пентагона преуменьшил влияние вмешательства, сообщив CNN, что в понедельник украинские силы без проблем выпустили 18 ракет, что соответствует ежедневной норме за последние несколько недель. Чиновник отказался комментировать более широкое влияние глушения.

Широко распространенные российские помехи могут иметь недостатки и для собственных сил, влияя на их способность общаться и действовать. Но когда они работают, HIMARS все чаще промахивается, сказал один украинский источник, информированный операторами беспилотников на передовой.

Другой оператор дронов в Херсонской области заявил источнику, что эффективность HIMARS резко снизилась, предупредив при этом, что они все еще очень необходимы и на них можно положиться, но уже не так доминируют, как раньше.

Британский чиновник признал, что с тех пор, как HIMARS были впервые представлены, требования, обучение и дополнительное оборудование изменились по мере развития российских электронных помех.

«Помехи подобны погоде или местности, это то, что случается, и с этим приходится иметь дело», — сказал чиновник. Тем не менее, добавил он, HIMARS остается «очень полезным устройством».