Блокування росією HIMARS ускладнює військові дії України - CNN

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Українським військовим чиновникам за допомогою США довелося вигадувати безліч різних обхідних шляхів, оскільки вони продовжують використовувати високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS).

Реактивні системи середньої дальності були сприйняті як переломний момент у війні, і вони відіграли ключову роль з моменту їхнього прибуття в Україну минулого літа, у тому числі в минулому наступі, що дозволило Україні відвоювати у росії значні ділянки території.

Але в останні місяці системи стали все менш ефективними через інтенсивне блокування з боку росіян, повідомляють CNN п'ять американських, британських та українських джерел, що змушує американських та українських офіційних осіб шукати способи налаштувати програмне забезпечення HIMARS для протидії перешкодам, що посилюються з боку росії.

На сьогоднішній день Україна отримала 18 американських HIMARS, а США зобов'язалися відправити ще 20. За даними Державного департаменту, інші союзники НАТО надали 10 реактивних систем залпового вогню.

Регулярні оголошення адміністрації Байдена про військову допомогу Україні на сотні мільйонів доларів, у тому числі одне в середу, регулярно включають боєприпаси HIMARS, які називають GMLR, як основний предмет, хоча, зокрема, точна кількість не розголошується.

США також допомогли українцям виявити російські глушники і знищити їх — «високопріоритетна» робота, згідно із витоком секретних документів Пентагону.

«Ми продовжуватимемо виступати за/рекомендувати, щоб ці глушилки були зруйновані/знищені, — йдеться у документі, — максимально можливою мірою».

Перешкоди GPS можуть впливати на інші «розумні» боєприпаси США, такі як високоточні артилерійські снаряди Excalibur, випущені з гаубиць, і бомби, що скидаються з повітря, звані JDAM. У документі Пентагону, що просочився, говориться, що JDAMS особливо схильна до збоїв.

Офіційний представник США підтвердив, що США консультують українців про те, як ідентифікувати та знищувати російські глушники, оскільки існує обмежена кількість способів модифікації HIMARS та їх ракет.

Високопоставлений представник Пентагону применшив вплив втручання, повідомивши CNN, що у понеділок українські сили без проблем випустили 18 ракет, що відповідає щоденній нормі за останні кілька тижнів. Чиновник відмовився коментувати ширший вплив глушіння.

Широко поширені російські перешкоди можуть мати недоліки і для власних сил, впливаючи на їх здатність спілкуватися і діяти. Але коли вони працюють, HIMARS все частіше промахується, сказало одне українське джерело, поінформоване операторами безпілотників на передовій.

Інший оператор дронів у Херсонській області заявив джерелу, що ефективність HIMARS різко знизилася, попередивши при цьому, що вони все ще дуже необхідні і на них можна покластися, але вже не так домінують, як раніше.

Британський чиновник визнав, що відколи HIMARS були вперше представлені, вимоги, навчання та додаткове обладнання змінилися в міру розвитку російських електронних перешкод.

«Перешкоди подібні до погоди чи місцевості, це те, що трапляється, і з цим доводиться мати справу», — сказав чиновник. Проте, додав він, HIMARS залишається «дуже корисним пристроєм».