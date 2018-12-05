Блокпосты на въездах в Одессу усилили бронетехникой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Некоторые блокпосты на подъездах к Одессе усилили бронетехникой. Всего на территории области работает 31 блокпост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"В целом на территории Одесской области работает 31 блокпост, из которых 7 – стационарных и 24 мобильных. Они размещены на дорогах государственного значения и на подъездах к областному центру. Цель визита – предупреждение правонарушений. Некоторые из них усиленно бронетехникой", – говорится в сообщении.
На блокпосту работают сотрудники полиции, Национальной гвардии, и, при необходимости, – взрывотехники, кинологи, военнослужащие Вооруженных сил Украины и бронетехника.
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На некоторых постах правоохранители несут службу в круглосуточном режиме, на других – посменно. Они проверяют транспортные средства на предмет выявления возможных правонарушений и перевозки запрещенных предметов: оружие, взрывчатка и тому подобное. Свободное перемещение автомобилей, их выезд и въезд в населенные пункты не ограничивается.
"Тотального стоп-контроля нет. Останавливают подозрительные автомобили, возможна остановка транспортных средств с иностранной регистрацией, тех, которые по внешним признакам похожи на разыскиваемых и, конечно, если водитель нарушает правила дорожного движения", – уточнил руководитель одесской полиции Дмитрий Головин.
Он добавил, что для беспрепятственного передвижения областью не обязательно иметь при себе паспорт. При необходимости документы будут проверяться онлайн с помощью электронных баз данных полиции.
Напомним, Одесская область попала в перечень областей, в которых ввели военное положение. В связи с этим меры безопасности на стационарных постах усилили.
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Также УНН сообщал, что в связи с введение военного положения мобильные блокпосты Нацгвардии и полиции установили на основных автомагистралях в Винницкой, а также в Сумской и Донецкой областях.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя–- из Черного в Азовское море. Также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.