Блокпосты на въездах в Одессу усилили бронетехникой

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 3398 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 13951 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 16007 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 13730 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 46034 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95520 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 143303 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 132566 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71468 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188940 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 11863 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 15325 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 19393 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 17921 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 22296 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 5834 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 13962 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 16014 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 143308 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 132570 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 538 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13746 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15902 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18263 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21159 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Блокпосты на въездах в Одессу усилили бронетехникой

Киев • УНН

 • 13539 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Некоторые блокпосты на подъездах к Одессе усилили бронетехникой. Всего на территории области работает 31 блокпост. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Блокпосты на въездах в Одессу усилили бронетехникой

"В целом на территории Одесской области работает 31 блокпост, из которых 7 – стационарных и 24 мобильных. Они размещены на дорогах государственного значения и на подъездах к областному центру. Цель визита – предупреждение правонарушений. Некоторые из них усиленно бронетехникой", – говорится в сообщении.

На блокпосту работают сотрудники полиции, Национальной гвардии, и, при необходимости, – взрывотехники, кинологи, военнослужащие Вооруженных сил Украины и бронетехника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За сутки Украина не пустила 60 россиян

На некоторых постах правоохранители несут службу в круглосуточном режиме, на других – посменно. Они проверяют транспортные средства на предмет выявления возможных правонарушений и перевозки запрещенных предметов: оружие, взрывчатка и тому подобное. Свободное перемещение автомобилей, их выезд и въезд в населенные пункты не ограничивается.

"Тотального стоп-контроля нет. Останавливают подозрительные автомобили, возможна остановка транспортных средств с иностранной регистрацией, тех, которые по внешним признакам похожи на разыскиваемых и, конечно, если водитель нарушает правила дорожного движения", – уточнил руководитель одесской полиции Дмитрий Головин.

Он добавил, что для беспрепятственного передвижения областью не обязательно иметь при себе паспорт. При необходимости документы будут проверяться онлайн с помощью электронных баз данных полиции.

Напомним, Одесская область попала в перечень областей, в которых ввели военное положение. В связи с этим меры безопасности на стационарных постах усилили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военное положение в Запорожской области: ограничение прав введут в случае эскалации

Также УНН сообщал, что в связи с введение военного положения мобильные блокпосты Нацгвардии и полиции установили на основных автомагистралях в Винницкой, а также в Сумской и Донецкой областях.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя–- из Черного в Азовское море. Также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54