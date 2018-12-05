Блокпости на в'їздах до Одеси посилили бронетехнікою

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 2078 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 11914 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 37758 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75205 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 61844 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76472 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92172 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87032 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173867 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100541 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 19746 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 7346 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 8644 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 10808 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 18235 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 11923 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173870 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330804 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264108 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 37755 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16702 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21892 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27735 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48573 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Блокпости на в'їздах до Одеси посилили бронетехнікою

Київ • УНН

 • 13539 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Деякі блокпости на під'їздах до Одеси посилили бронетехнікою. Загалом на території області працює 31 блокпост. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

Блокпости на в'їздах до Одеси посилили бронетехнікою

"Загалом на території Одеської області працює 31 блокпост, з яких 7 – стаціонарних та 24 мобільних. Вони розміщені на дорогах державного значення та на під'їздах до обласного центру. Мета постів – попередження правопорушень. Деякі з них посилено бронетехнікою", – йдеться в повідомленні.

На блокпосту працюють співробітники поліції, Національної гвардії, та, за необхідності, – вибухотехніки, кінологи, військовослужбовці Збройних сил України та бронетехніка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу Україна не впустила 60 росіян

На деяких постах правоохоронці несуть службу у цілодобовому режимі, на інших – позмінно. Вони перевіряють транспортні засоби на предмет виявлення можливих правопорушень та перевезення заборонених предметів: зброя, вибухівка тощо. Вільне переміщення автомобілів, їх виїзд та в’їзд до населених пунктів не обмежується.

"Тотального стоп-контролю немає. Зупиняють підозрілі автомобілі, можлива зупинка транспортних засобів з іноземною реєстрацією, тих, які за зовнішніми ознаками схожі на розшукувані і, звичайно, якщо водій порушує правила дорожнього руху", – уточнив керівник одеської поліції Дмитро Головін.

Він додав, що для безперешкодного пересування областю не обов’язково мати при собі паспорт. За необхідності документи будуть перевірятися онлайн за допомогою електронних баз даних поліції.

Нагадаємо, Одеська область потрапила в перелік тих областей, у яких ввели воєнний стан. У зв'язку з цим заходи безпеки на стаціонарних постах посилили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воєнний стан у Запорізькій області: обмеження прав введуть у разі ескалації

Також УНН повідомляв, що у зв'язку з введення військового стану мобільні блокпости Нацгвардії та поліції встановили на основних автомагістралях у Вінницькій, а також у Сумській та Донецькій областях.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море. Також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49