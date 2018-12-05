Блокпости на в'їздах до Одеси посилили бронетехнікою

"Загалом на території Одеської області працює 31 блокпост, з яких 7 – стаціонарних та 24 мобільних. Вони розміщені на дорогах державного значення та на під'їздах до обласного центру. Мета постів – попередження правопорушень. Деякі з них посилено бронетехнікою", – йдеться в повідомленні.

На блокпосту працюють співробітники поліції, Національної гвардії, та, за необхідності, – вибухотехніки, кінологи, військовослужбовці Збройних сил України та бронетехніка.

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На деяких постах правоохоронці несуть службу у цілодобовому режимі, на інших – позмінно. Вони перевіряють транспортні засоби на предмет виявлення можливих правопорушень та перевезення заборонених предметів: зброя, вибухівка тощо. Вільне переміщення автомобілів, їх виїзд та в’їзд до населених пунктів не обмежується.

"Тотального стоп-контролю немає. Зупиняють підозрілі автомобілі, можлива зупинка транспортних засобів з іноземною реєстрацією, тих, які за зовнішніми ознаками схожі на розшукувані і, звичайно, якщо водій порушує правила дорожнього руху", – уточнив керівник одеської поліції Дмитро Головін.

Він додав, що для безперешкодного пересування областю не обов’язково мати при собі паспорт. За необхідності документи будуть перевірятися онлайн за допомогою електронних баз даних поліції.

Нагадаємо, Одеська область потрапила в перелік тих областей, у яких ввели воєнний стан. У зв'язку з цим заходи безпеки на стаціонарних постах посилили.

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Також УНН повідомляв, що у зв'язку з введення військового стану мобільні блокпости Нацгвардії та поліції встановили на основних автомагістралях у Вінницькій, а також у Сумській та Донецькій областях.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море. Також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.