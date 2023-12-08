Блокирование границы польскими перевозчиками могут попытаться остановить через суд

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
  •  46716 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
  •  104775 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
  •  109548 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
  •  108934 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
  •  109591 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  143697 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  151046 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  142158 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  142573 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  142115 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  132970 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142608 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  151862 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144814 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132541 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
blokirovanie-granitsi-polskimi-perevozchikami-mogut-popitatsya-ostanovit-cherez-sud

Блокирование границы польскими перевозчиками могут попытаться остановить через суд

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 15:21  •  23495 просмотра

Read in English

Украинский бизнес юридически оспаривает блокаду польско-украинской границы, подавая жалобы в польские органы местной власти с целью решения вопроса без привлечения суда.

Украинский бизнес начал попытки прекратить блокирование польско-украинской границы правовым способом. Уже поданы жалобы в местные органы власти в Польше. Об этом сообщили BBC, ссылаясь на председателя правления Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослава Романчука, передает УНН.

Детали

Поляки в последнее время много говорили, боролись, участвовали в выборах для того, чтобы было верховенство права. Но когда это переходит на отношения с Украиной, то почему-то это верховенство права откладывается в сторону

- отметил Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической группы, который взялся за это дело.

Также он отметил, что пока все настроены на то, что местные власти повлияют на забастовщиков и дело не дойдет до суда.

"Нас не интересует судебный процесс, нас интересует процесс разблокирования границы", - пояснил Романчук.

Дополнение

От Ассоциации международных перевозчиков Украины в местные органы власти в Польше на территориях, где расположены заблокированные пограничные пункты уже поданы первые жалобы. Это должно перевести спор в практическую законную среду.

После получения жалоб руководители территориальных общин обязаны обратиться к организаторам блокирования с призывом прекратить акцию. После двух предупреждений местные власти имеют право распустить забастовку своим решением. Если же она не будет вмешиваться, это станет основанием для обращения в суд на местные власти за бездействие.

Сейчас первым приоритетом юридической инициативы является снятие блокады с границы. Однако не исключено, что следующим шагом может стать и возмещение убытков, которые понес бизнес из-за забастовки.

Напомним

Сегодня около 3300 грузовиков стоят в очереди на польской стороне в направлении границы с Украиной, с наибольшими задержками на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
Блокування кордону польськими перевізниками можуть спробувати зупинити через суд
The blocking of the border by Polish carriers may be stopped in court
Новости по теме

Блокирование границы польскими перевозчиками могут попытаться остановить через суд

Украинский бизнес юридически оспаривает блокаду польско-украинской границы, подавая жалобы в польские органы местной власти с целью решения вопроса без привлечения суда.

Общество •   •  23495 просмотра
Блокирование границы польскими перевозчиками могут попытаться остановить через суд

Победитель конкурса "Роби своє" открыл СТО в селе на Тернопольщине: клиенты преодолевают по 100 км, чтобы попасть к автомастеру

Василий 10 лет проработал на авторизованных СТО в Тернополе. Но впоследствии решил открыть собственную автомастерскую. Возле своего дома два года назад с нуля построил помещение.

Общество •   •  16446 просмотра
Победитель конкурса "Роби своє" открыл СТО в селе на Тернопольщине: клиенты преодолевают по 100 км, чтобы попасть к автомастеру

Коррупция в Киевском апелляционном суде: за судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога

За судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу внесли залог в 2,5 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  18069 просмотра
Коррупция в Киевском апелляционном суде: за судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога

На Житомирщине из-за пожара в жилом доме погибли трое детей

Трое детей погибли во время пожара в жилом доме в Житомирской области, а их мать получила ожоги; вероятной причиной стало нарушение правил безопасности при пользовании печным отоплением.

Общество •   •  18017 просмотра
На Житомирщине из-за пожара в жилом доме погибли трое детей

Украина обсудила со Швецией потенциальную передачу ВСУ самолетов Gripen

Украина и Швеция ведут переговоры об инновационном партнерстве и потенциальной передаче самолетов Gripen украинским военным, что зависит от политических решений.

Война •   •  27927 просмотра
Украина обсудила со Швецией потенциальную передачу ВСУ самолетов Gripen

Рада усилила независимость САП с частичной отменой норм по "правкам Лозового"

Украинский парламент принял законопроект о независимости САП, частично отменив некоторые "поправки Лозового", несмотря на международные призывы к их полной отмене.

Политика •   •  22577 просмотра
Рада усилила независимость САП с частичной отменой норм по "правкам Лозового"

МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в "нейтральном" статусе на Олимпиаде-2024

Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным статусом при условии соблюдения всех правил Олимпийских игр и антидопинговых норм.

Война •   •  27023 просмотра
МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в "нейтральном" статусе на Олимпиаде-2024

Латвия покупает у США противокорабельные ракетные системы

США одобрили продажу Латвии морских ракетных комплексов стоимостью 105 миллионов долларов, причем США покрывают 70% расходов. Планируется, что поставка противокорабельного ракетного комплекса "Naval Strike Missile" будет запущена в 2027 году.

Новости Мира •   •  20903 просмотра
Латвия покупает у США противокорабельные ракетные системы

Враг на ВОТ готовится к полному отказу предоставлять медуслуги украинцам без паспортов рф

С 1 января россия будет отказывать в медицинских услугах украинцам на оккупированных территориях, которые не имеют российских паспортов.

Общество •   •  20030 просмотра
Враг на ВОТ готовится к полному отказу предоставлять медуслуги украинцам без паспортов рф

Дональд Туск назвал правительство Виктора Орбана пророссийским

Дональд Туск называет правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном пророссийским и заявляет, что Польша и Венгрия сейчас не являются политически близкими, частично из-за того, что Орбан блокирует средства ЕС для Польши, предназначенные для поддержки Украины.

Политика •   •  20464 просмотра
Дональд Туск назвал правительство Виктора Орбана пророссийским