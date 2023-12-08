Блокирование границы польскими перевозчиками могут попытаться остановить через суд

Украинский бизнес начал попытки прекратить блокирование польско-украинской границы правовым способом. Уже поданы жалобы в местные органы власти в Польше. Об этом сообщили BBC, ссылаясь на председателя правления Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослава Романчука, передает УНН.

Детали

Поляки в последнее время много говорили, боролись, участвовали в выборах для того, чтобы было верховенство права. Но когда это переходит на отношения с Украиной, то почему-то это верховенство права откладывается в сторону - отметил Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической группы, который взялся за это дело.

Также он отметил, что пока все настроены на то, что местные власти повлияют на забастовщиков и дело не дойдет до суда.

"Нас не интересует судебный процесс, нас интересует процесс разблокирования границы", - пояснил Романчук.

Дополнение

От Ассоциации международных перевозчиков Украины в местные органы власти в Польше на территориях, где расположены заблокированные пограничные пункты уже поданы первые жалобы. Это должно перевести спор в практическую законную среду.

После получения жалоб руководители территориальных общин обязаны обратиться к организаторам блокирования с призывом прекратить акцию. После двух предупреждений местные власти имеют право распустить забастовку своим решением. Если же она не будет вмешиваться, это станет основанием для обращения в суд на местные власти за бездействие.

Сейчас первым приоритетом юридической инициативы является снятие блокады с границы. Однако не исключено, что следующим шагом может стать и возмещение убытков, которые понес бизнес из-за забастовки.

Напомним

Сегодня около 3300 грузовиков стоят в очереди на польской стороне в направлении границы с Украиной, с наибольшими задержками на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

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