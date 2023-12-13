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Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 11:45  •  61042 просмотра

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Около 2600 грузовиков стоят в очереди на границе с Украиной из-за блокады, тогда как через пункт пропуска "Ягодин" с момента его разблокировки увеличился поток грузовиков.

В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной на фоне блокады польских перевозчиков сегодня на утро находилось около 2,6 тыс. грузовиков. В разблокированном пункте пропуска "Ягодин" за сутки границу в обоих направлениях пересекли более 700 грузовиков. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Продолжается блокирование трех направлений - это пункты пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и  "Шегини". По состоянию на утро, по информации, которую мы имеем от польских коллег, почти 2 600 грузовых транспортных средств ожидают в очереди на территории Польши в сторону Украины

- рассказал Демченко.

По его словам, самые большие очереди грузовиков напротив пункта пропуска "Шегини" - фактически половина от почти 2 600.

"Конечно, движение по-прежнему происходит, но в разы меньше, чем это было до начала блокирования движения грузовиков", - отметил Демченко.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию на пункте пропуска "Ягодин", где было разблокировано движение 11 декабря.

"Мы отмечаем динамику увеличения количества грузовиков, пересекающих границу. За прошедшие сутки - это более 700 грузовых транспортов пересекли границу в обоих направлениях. Во время блокировки в среднем за сутки границу в этом направлении пересекало где-то 120-150 грузовиков. В очереди по направлению пункта пропуска "Ягодин" в сторону Украины по состоянию на утро находилось 700 грузовиков", - сказал Демченко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина возобновила стабильное движение грузовиков в ПП "Ягодин-Дорогуск".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Блокада на кордоні з Польщею: 2,6 тис. вантажівок стоять у черзі в бік України, пожвавішав рух на "Ягодині"
Blockade on the border with Poland: 2.6 thousand trucks queue up to cross into Ukraine, traffic at Yagodyn crossing is getting busier
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